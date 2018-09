Resultado y goles: Costa Rica 2-1 Venezuela en Amistoso Copa América

Los esperamos de nuevo y que esten pendientes de toda la información a cerca de la Copa Amércia Centenario, aquí mismo, en Vavel Latinoamérica. Hasta Pronto. Aquí el resumen y goles.

Los dos goles de Costa Rica

El resumen completo

Muchas gracias por acompañarnos en este minuto a minuto entre dos selecciones que seguro darán de que hablar en la justa veraniega.

Para la vinotinto aun queda un último enfrentamiento en contra de Guatemala de cara a su debut en Copa América el 5 junio. El rival será Jamaica.

Ahora toca para Costa Rica esperar el debut en Copa Ámerica el 4 de junio en contra de Paraguay.

Con goles de Christian Gamboa y Ariel Rodríguez, Costa Rica le de la vuelta al marcador y se lleva el partido sobre la vinotinto con marcador de 2-1.

90'+3 Termina el partido en el Nacional de San José.

90' Se agregan tres minutos al partido.

89' El terreno de juego esta empapado debido a la lluvia y ocasiona que los jugadores resbalen con facilidad.

88' Venezuela no puede quedarse con el balón. La posesión fue para los locales en la segunda mitad.

87' Excelente salida de Moreira para cortar el balón cuando se iba solo Añor.

86' Tiro de esquina para Costa Rica que contiene con algunos problemas el guardameta venezolano.

85' Bien la estaba construyendo la selección sudamericana, pero la defensa tica atenta revienta todos los balones que se acercan al área.

83' Johan Venegas se queja de una lesión pero se recupera de manera inmediata.

80' Costa Rica toca en corto y juega con la desesperación del rival.

77' Bryan Ruiz filtraba balón para Joel Campbell pero el esférico fue a para a las manos del guardameta.

76' Cambio de Venezuela, entra Mikel Villanueva y sale Rolf Fletscher.

76' Se interrumpe el partido, Osvaldo Vizcarrondo se duele y pide el cambio.

74' Cambio de Venezuela, entra Christian Santos y sale Arquímenes Figuera.

74' Cambio de Costa Rica, entra Michael Umaña y sale Johnny Acosta.

73' Costa Rica sigue dominando el partido y buscar ampliar la ventaja saltando líneas y buscar a sus delanteros por las bandas.

72' Moreira se queda con el balón sin problema.

71' Matarrita baja al jugador sudamericano y es tiro libre a favor de Venezuela.

70' Rechaza bien el arquero y sale a la contra Venezuela

70' Tiro de esquina a favor de Costa Rica después de una buena pared entre Venegas y Ruiz.

68' Tiro de esquina a favor de Venezuela que cobran en corto y la pierden fácilmente.

66' Nuevo tiro de esquina para los costarricenses.

66' Joel Campbell cobra y la barrera desvía hacia tiro de esquina.

66' Tiro libre a favor de Costa Rica.

64' Pésimo cobro de Alejandro Guerra que sale por la línea de meta.

64' Cambio de Costa Rica, entra Yeltsin Tejeda y sale Celso Borges.

63' Tiro libre a favor de Venezuela.

61' Joel Campbell intenta una chilena de espalda al arco, pero atento Contreras se queda con el balón.

60' Cambio de Costa Rica, entra Johan Venegas y sale Christian Bolaños

57' Gooool de Venezuela, Martínez la manda al fondo, pero es invalidado por el abanderado.

56' Nuevo tiro de esquina para la vinotinto, despues de un rebote,

56' Tiro de esquina a favor de Venezuela

55' Disparo de Añor que rechaza bien Moreira.

55' Cambio de Venezuela, Entra Víctor García y sale Alexander González.

54' Cambio de Venezuela, Entra Alejandro Guerra y Sale Romulo Otero.

54' Venezuela se hace de la pelota e intenta reaccionar de manera inmediata.

51' Cambio de Costa Rica, Entra Fransisco Calvo y Sale Oscar Duarte.

48' Golazo de Ariel Rodriguez, el recién ingresado recibe un pase en el área de Bryan Ruiz, recorta hacia afuera y mete tiro colocado arriba y segundo poste para vencer a Contreras.

48' GOOOOOOOOL de Costa Rica.

47' Dominio Venezolano en los primeros minutos.

45' Comienza la segunda mitad. Empate a un gol en el Nacional de San José.

45' Los locales ya se encuentran en el terreno de juego. Faltan los sudameriacanos.

45' Cambio de Costa Rica, Entra Ariel Rodríguez y Sale Álvaro Saborío.

45' Cambio de Costa Rica, Entra Lionel Moreira y Sale Patrick Pemberton.

45'+2 Termina la primera mitad. El duelo está empatado. Costa Rica 1-1 Venezuela.

45'+2 GOOOOL de Costa Rica, pero el árbitro levanta la bandera. Se inválida el segundo de los ticos.

45'+1 Tiro de esquina a favor de los locales.

45' Se agregan 2 minutos a la primera mitad.

44' Christian Bolaños manda remate desviado de la porteria que defende Contreras.

43' Ahora es Costa Rica quien propone. Parejo duelo.

41' Gamboa pega zapatazo desde fuera del área, el balón le bota al arquero y se va al fondo.

41'GOOOOOOOOOOOOL de Costa Rica

37' Los locales no han podido reaccionar. Han perdido la posesión y ahora son ellos quienes sufren.

35' Gran combinación en el área que culmina con tiro a segundo poste de Martínez que se quedo a milímetros de entrar. Venezuela mucho mejor.

35' !Cercaaaa Venezuela del segundo!

34' La vinotinto se apodera del esférico y ahora domina el partido.

33' Ahora Venezuela es quien presiona más en la salida, y ha recuperado par de balones que terminaron por encima del arco.

31' Cuando mejor jugaba la selección de Costa Rica, un pase filtrado dejó parada a la defensa y sin oportunidad de defender el ataque venezolano. Grave desatención.

29' Después de recibir un pase filtrado Martínez y Rondon encaraban sin marca el arquero. El primero solo tuvo que tocar a su compañero para que empujara el balón y ponerle cifra al marcador.

29' Gol de Salomón Rondon

29' GOOOOOOOOOOL de Venezuela

27' !Cercaaa¡ Matarrita la prende de volea desde fuera del área y casi se cuela el balón en segundo poste.

25' Ya son varias las ocasiones que Venezuela le roba el balón a los ticos en la salida.

23' Gamboa llega a linea de fondo y manda centro, pero el abanderado marco el fuera de lugar.

22' !Cuidado¡ el guardameta Pemberton salió a tres cuartos de cancha y casi pierde el balón.

21' Contragolpe a velocidad de Venezuela que culmina con el balón arriba del arco.

19' Choque fuerte en el área después de varios rebotes. El guardameta Contreras y Fletscher en el suelo.

18' Tiro de esquina a favor de Costa Rica.

18' La mandó a volar Romulo Otero.

18' Tiro libre a favor de Venezuela.

17' Costa Rica recupera la pelota mucho pero no es clara con la misma, muchas equivocaciones en los pases.

15' El juego se corta mucho, la posesión se pierde fácilmente y sigue sin haber jugadas claras.

12' El arquero se queda con el balón y se queja de un golpe. Se interrumpe el partido.

12' Tiro de esquina a favor de Costa Rica, el balón rebota en el pecho de Vizcarrondo y sale por la linea de meta.

10' Remate a puerta, pero controla bien el arquero Pemberton.

10' Tiro libre a favor de Venezuela.

9' En los primeros minutos Costa Rica es quien propone el juego, mientras que los sudamericanos esperan al contragolpe.

7' Se pierde la oportunidad.

7' Tiro de esquina a favor de Costa Rica.

6' Pésimo cobro de Joel, el balón se pasa de largo y es recuperado por el rival.

5' Tiro de esquina a favor de los locales. Campbell a cobrar.

4' Costa Rica rechaza, pero el contragolpe no es efectivo.

4' Tiro de esquina a favor de Venezuela.

2' Primera llegada de los ticos, balón largo para Álvaro Saborio, controla en el área y la manda por fuera.

1' Falta a favor de Venezuela, Saborío presiona al arquero sudamericano y comete falta.

¡Arranca el partido en el Nacional!

Costa Rica con el saque inicial.

Venezuela gana el volado y eligen escoger campo.

Melvin Matamoros de Honduras es el árbitro central del partido.

Se saludan los 22 protagonistas y estamos a instantes de iniciar el partido.

Ahora toca turno a los locales. Suena el himno costarricense.

Los venezolanos entonan su himno.

¡Suena ya el himno de la FIFA! y los equipos saltan a la cancha.

Para los centroamericanos esta será su última prueba de cara a su primer duelo, en el cual se enfrentaran a Paraguay.

Los de conmebol aun tienen un partido pendiente antes de iniciar su participación en la justa veraniega. Enfrentarán a Guatemala el primero de Junio.

Estamos a solo 30 minutos que empieze este parejo duelo entre Costa Rica y Venezuela.

Recordemos que el arquero titular de la selección tica (Keylor Navas) no puede estar en el duelo debido a su compromiso el día de mañana. Donde el Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid en la final de la UEFA Champions League.

Costa Rica: Pemberton, Gamboa, Acosta, Duarte, Waston, Matarrita; Borges, Bolaños, Ruiz, Campbell, Saborío.

Venezuela: Contreras, Feltscher, Vizcarrondo, Ángel, González, Otero, Figuera, Rincón, Añor, Martínez, Rondon.

¡Ahora las alineaciones!

Mientras que los venezolanos tienen en su plantilla un promedio de edad de 25.9 años.

Uno de los factores que puede marcar diferencia en el partido a favor de los centroamericanos, es que cuentan con un cuadro mas experimentado con un promedio de edad de 27 años y medio.

Los ticos por su parte, en sus últimos cinco partidos de local, han salido victoriosos en cuatro ocasiones por solo una derrota, y solo un gol recibido.

A pesar de que en el último enfrentamiento entre ellos la victoria fue para los sudamericanos, en sus últimas 5 visitas los dirigidos por Rafael Dudamel acumulan dos empates y tres derrotas, entre partidos amistosos y oficiales.

Este inmueble, al igual que Wembley en Inglaterra, es exclusivo para partidos de la Selección Costarricense. Su capacidad es para 35, 175 espectadores.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica, o como se le conoce en su país, La Joya de la Sabana.

Este duelo forma parte de la minigira centroamericana de amistosos que enfrentará la vinotinto como parte de su preparación para la Copa Ámerica Centenario 2016.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Costa Rica - Venezuela en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nacional de San José. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El último Costa Rica - Venezuela se disputó en febrero y, con gol de Wilker Ángel, la Vinotino doblegó a su rival.

De acuerdo a información del sitio Transfermarkt, Costa Rica y Venezuela están prácticamente empatados en el valor de su plantilla, aunque la selección tica tiene un equipo más longevo.

Información: Transfermarkt

Además, explicó que tendrá a disposición seis cambios para el partido de mañana contra Venezuela y que el portero titular será Patrick Pemberton y tendrá a disposición a un 100% al defensa Johnny Acosta y que Marco Ureña está agarrando ritmo después de presentar una dolencia muscular.

El entrenador de Costa Rica, Óscar Ramírez, habló ante los medios de comunicación e invitó a la afición "para que nos acompañe este viernes; hay una afinidad muy importante y un agradecimiento mutuo por el esfuerzo de los jugadores, y sería lindo que nos den ese apoyo para emprender este lindo torneo", y agregó, "los muchachos siempre han tratado de corresponder con la parte futbolística y será importante de que la afición pueda corresponder con la asistencia".

Oscar Ramírez en conferencia de prensa

Costa Rica entrenó finalmente este miércoles con el grupo completo, con excepción de Keylor Navas, quien se integrará a la Tricolor la próxima semana en Estados Unidos por la final de la Champions.

La estrella de Venezuela, Salomón Rondón, se sumó hace varios días, pero no había sido utilizado. "La verdad que después de lo que fue una larga temporada con West Bromwich, Rafael (Dudamel) me dijo que iba a darme unos días de descanso. En los partidos previos, que fueron contra la selección de Galicia y Panamá, no estuve por tema de descanso".

El arquero José Contreras durante la práctica

Venezuela viene de empatar con Galicia (1-1) y Panamá (0-0); saltará este día a la cancha del Nacional con firme intención seguir afinando detalles para del debut del próximo cinco de junio ante Jamaica.

En la grama del Estadio Nacional de San José será donde Venezuela y Costa Rica disputen el último encuentro amistoso antes de dar comienzo a su caminar por el evento centenario.

La Copa América Centenario 2016 está a tan sólo unos días de iniciar y en VAVEL ya estamos preparados para traerte la mejor cobertura de todo el torneo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Costa Rica - Venezuela , correspondiente a partido amistoso de cara a la Copa América Centenario 2016. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, a partir de las 21:00 horas.