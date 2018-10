Maurice Cova volvió a los entrenamientos

El mediocampista del Carabobo FC, Maurice Cova, está recuperado de la lesión que sufrió el año pasado, y ya se encuentra trabajando en el césped artificial del Misael Delgado, la pretemporada de la venidera campaña 2017, junto al resto de sus compañeros del club granate.

Cova fue operado exitosamente de su lesión en la rodilla izquierda a finales del mes de noviembre, y se mantuvo trabajando su rehabilitación bajo las indicaciones y supervisión del fisioterapeuta del Carabobo FC, Luis Hernández. Durante el proceso, el centrocampista progresó positivamente y ya se encuentra realizando trabajos físicos -diferenciados- para acondicionarse con el resto de la plantilla dirigida por el “Emperador” Baldivieso.

El jugador tachirense expresó su motivación de volver a entrenar al máximo nivel. “Quiero empezar a competir sanamente con mis compañeros. Me vengo recuperando muy bien, con muchas ganas y una gran actitud. Estoy muy agradecido con esas personas que me animan todos los días como es el caso de mi familia siempre ha estado atento todos estos meses. Estoy poniéndome a tono y apuntamos a un 2017 con grandes objetivos para Carabobo y para Cova”, declaró.

Asimismo, Cova manifestó su alegría de volver a trabajar en las canchas y destacó que “la operación fue exitosa y la recuperación fue muy buena. Hoy ya tengo la dicha y el privilegio de empezar el año en las canchas haciendo lo que más me gusta y me apasiona. Estoy contento por este regreso, es un proceso de adaptación con el nuevo cuerpo técnico y los muchachos que vienen llegando. Espero la próxima semana estar trabajando a la par de ellos, ahorita me pongo a tono en la parte física y empezar con los trabajos de campo”, agregó.

Por la misma vía, el centrocampista declaró que su meta más cercana es culminar rápido con su recuperación rápidamente para unirse a sus compañeros, y pelear por un puesto en la alineación del entrenador boliviano. “Más allá de que esté trabajando diferenciado, mi ilusión es estar al cien por ciento para estar listo de cara al torneo y la Copa Libertadores. Quiero aportar de gran manera con mi trabajo y presencia, pues tanto dentro como fuera de la cancha hay que transmitir esa energía positiva”, concluyó el tachirense.