Deportivo La Guaira se refuerza con Francisco La Mantía

El Deportivo La Guaira hizo oficial a través de sus redes sociales el arribo de su sexta incorporación de cara al venidero torneo, esta vez le dieron la bienvenida a Francisco La Mantía. A su vez, anunciaron que el jugador firmo su vinculo con la institución por los próximos tres años.

La Mantía llega al equipo naranja procedente del Deportivo Anzoátegui, club que fue su casa durante el pasado semestre y donde logro disputar un total de 14 encuentros, todos como titular, lo que lo acredito como pieza importante en el elenco aurirojo.

Quien fuese mundialista sub 17 en 2013, suma con esta vinculación, su cuarto club en el Futbol Venezolano, tras haber sido formado en el equipo de Estudiantes de Mérida con el que también debuto como profesional, además milito una temporada en el Aragua FC y luego se marcho al Futbol del exterior con la filial del UD Las Palmas de España, La Mantía retornaría al FutVe con el DANZ, después de una estancia en Gran Canaria llena de irregularidades.

La Guaira logra con la incorporación del volante merideño, su séptimo fichaje de cara a disputar el torneo apertura 2017. La institución Naranja en este mercado de fichajes trajo a jugadores de gran peso y de mucha experiencia como Cesar “Maestrico” González, que llega de jugar una temporada en la primera división de Brasil, también se hizo con los servicios Juan Carlos Azocar y Alan Liebeskind, ambos ex Deportivo Táchira. A su vez se hicieron con los servicios del panameño Edwin Aguilar, del argentino Ex Central de Córdoba Roberto Tucker y Manuel Granados. Entre estas altas, vale destacar la baja del experimentado mediocampista Arquimidez Figuera quien ya no vestira los colores del Deportivo La Guaira, el vinotinto jugara esta temporada con el Universitario de Peru.

Los dirigidos por el estratega Eduardo Saragó buscan mejorar su participacion en esta temporada, tras quedar fuera de cupos a competiciones continentales en la pasada campaña.