Mineros de Guayana suma a Pedro Valdés

Con miras puestas en la temporada 2017 del fútbol profesional venezolano, Mineros de Guayana refuerza su plantilla incorporando al joven volante Pedro Valdés, proveniente del Aragua FC. El jugador llega por 3 años a la institución guayanesa.

Valdés, mejor conocido como “Pilinky” en el entorno del fútbol nacional, llega tras haber disputado con la escuadra aurirroja 19 partidos, en los cuales sumó un total de 1.296 minutos, logrando convertir dos goles.

Es la séptima alta de Mineros para la venidera campaña, ya que previamente habían llegado a la institución jugadores como Jesús Yéndis, Javier López, Francisco Flores, Rolando Escobar, José Marrufo y Rodderyk Perozo.

El jugador ya se encuentra concentrado en la pretemporada, ya que desde el 07 de enero arribó a Ciudad Mineros para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el técnico marabino Tolisano. En sus primeras declaraciones, se mostró contento de poder formar parte de Mineros: “Primero que todo, la gloria y honra para Dios por permitirme llegar a un gran club, y espero hacer las cosas bien para conseguir cosas importantes junto a mis nuevos compañeros”.

Además, el volante negriazul indicó que posee grandes expectativas con su llegada al club minerista. Comentó que se siente a gusto en su nueva casa: “Conocí a mis compañeros y a los profesores y de verdad es un grupo muy bueno que me recibió de la mejor manera. Tuve la oportunidad de conversar con el preparador físico pero en este aspecto me siento muy bien”. Aprovechando el momento, mandó un mensaje a la afición: “Quiero decirles a los fanáticos que dejaré todo en la cancha cuando me toque la oportunidad de jugar porque defenderé con todo estos colores”.

Valdés tendrá la oportunidad de acoplarse al equipo y ganarse un lugar en la alineación titular de Mineros de Guayana, cuando los negriazules disputen la Copa Bicentenaria, próxima a realizarse en Barinas entre el 14 y el 21 de enero junto a equipos como Zamora, Monagas, Trujillanos, Portuguesa, Deportivo Anzoátegui, Estudiantes de Mérida, Atlético Socopó, Deportivo Lara, Deportivo Táchira y Atlético Venezuela.