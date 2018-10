Daniel Farías nuevo negriazul

El Zulia FC busca superar lo realizado el año pasado y sueña con trascender en su debut en la Copa Libertadores 2017, para ello reforzó la plantilla con nombres de experiencias tanto dentro como fuera del campo de juego. La directiva del combinado negriazul, liderados por el Vicepresidente Manuel de Oliveira, oficializó la contratación de Daniel Farías como nuevo director técnico del equipo de Primera División

El ex director técnico del Deportivo Tachira y asistente técnico de Cesar Farías en el The Strongest de Bolivia, ofreció declaraciones luego de su oficialización como nuevo entrenador del Zulia FC. “Agradezco que la dirigencia pensara en mí para el reto del Zulia FC en 2017, hace un año era impensable que el equipo ganara dos campeonatos y lo lograron por el trabajo organizado. Yo quiero ser recordado como una persona que le dio al club una continuidad a la idea. No quiero estar por encima de la institución”, declaró Farías.

Al mismo tiempo hizo referencia a las llegadas de Juan Arango, Yohandry Orozco y Renny Vega a la entidad marabina.”Arango es el jugador más emblemático de nuestro país, Yohandry necesita continuidad y Renny Vega está por encima de todos los arqueros que nombré. Es el mejor portero del país” pero no se olvida de la base solida de jugadores que lograron conseguir el título del Torneo Clausura 2016 y la Copa Venezuela.

No escondió las características principales que quiere plasmar en su equipo para la próxima temporada. “Zulia sacaba bien la pelota desde atrás, tenía mucho colectivo y ahora tenemos un jugador que maneja los tiempos, que es Arango. Intentaremos sacar provecho de la velocidad, algo que Yohandry mejorará aún. Queremos un equipo dinámico y con ritmo como exige un torneo internacional”.

El Zulia FC realizará su pretemporada en Argentina donde tiene confirmado un partido amistoso contra Independiente de Avellaneda dirigido por Ariel Holan, uno de los equipos más ganadores del continente, en un partido de categoría internacional.