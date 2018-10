Rafael Dudamel, experiencia con la generación y como entrenador

Rafael Edgar Dudamel Ochoa, ese nombre que quedara enmarcado en los anales de la historia del fútbol venezolano, tanto por su trayectoria como jugador profesional, como por lo obtenido como director técnico. Con su gran carisma y su reconocible liderazgo, Dudamel ha conseguido el cariño y el apoyo de todos los venezolanos para su próximo desafío, como lo es el Sudamericano Sub-20 que se celebrara en Ecuador.

Sera el gran reto de Dudamel afrontar esta competición y dejar el nombre de Venezuela en alto, como ya lo ha hecho en el tan recordado Sudamericano Sub-17 que se llevó a cabo en Argentina durante el año 2013. Donde logro colocar a Venezuela en un papel protagonista al conseguir un Sub Campeonato con sabor a gloria, y que sin duda dio apertura a una nueva generación Vinotinto que para muchos marcó el inicio de un nuevo legado.

Dudamel encaminara la generación de oro

La designación de Rafael Dudamel como entrenador de la Selección sub-20 supone de una gran satisfacción para muchos, los antecedentes ratifican la experiencia que tiene con esta clase de categorías, y con una plantilla llena de promesas, Dudamel hará de las suyas para crear un equipo competitivo y preparado para afrontar este campeonato.

La experiencia de Dudamel con esta generación es incuestionable, un entrenador que ya sabe trabajar con esta clase de jugadores, y ha demostrado sus cualidades para crear un grupo de trabajo, ahora con mucha más experiencia, propondrá una mejor estrategia acorde a los jugadores que tiene. Además le será de gran ayuda ir observando aquellos jugadores que destaquen y demuestren una calidad sobresaliente, lo suficiente para verlos en unos años jugando para la Selección Absoluta.

Para esta cita sudamericana contara con un plantel muy prometedor, incluso catalogada para muchos como la mejor generación sub-20 de Venezuela, con jugadores que incluso ya están siendo parte clubes en el exterior, como lo son: Yeferson Soteldo, Ronaldo Peña y Nahuel Ferraresi.

Un recorrido lleno de aprendizajes

El camino de Dudamel como entrenador dio inicio en mayo del año 2010 cuando se anunció su llegada a la dirección técnica de Estudiantes de Mérida. Durante su estancia en el equipo andino, Dudamel quizás no tuvo el mejor de los inicios, dejando números poco favorables para el conjunto Rojiblanco. Esto llevo a su renuncia del equipo para marzo del 2011. Sin embargo, lo aprendido durante este inicio le valdría de mucha ayuda para lo que se aproximaba.

Luego de un año de inactividad, en mayo de 2012, se dio a conocer a través de rueda de prensa el nombramiento de Rafael Dudamel como nuevo director técnico de la Selección Nacional de Venezuela en la categoría sub-17. Con el objetivo de llevar las riendas del equipo de cara al Campeonato Sudamericano Sub-17, y con menos de un año de preparación, logro formar un equipo competitivo y capacitado para asumir con mucha seriedad el certamen.

Al parecer el mensaje de Dudamel se hizo llegar a los jugadores, los cuales llegaban a una competición donde no eran considerados como una amenaza, una selección que sin duda alguna no tendría nada que perder. Y para sorpresa de muchos, compitiéndole mano a mano a equipos como Argentina, Brasil y Uruguay quienes llegaban como principales candidatos a obtener el campeonato, Venezuela consiguió lograr un sub campeonato totalmente merecido, que además le adjudicaría una entrada para participar en la Copa Mundial de Futbol Sub-17 a disputarse en el mismo año.

El éxito que obtuvo en el Sudamericano Sub-17 fue suficiente argumento para que en 2016 le dejaran la responsabilidad de estar al mando de la Selección Absoluta, la cual venia de un proceso que fracasó con la dirección de Noel Sanvicente. El efecto Dudamel se hizo presente desde un inicio, y el equipo de un día a otro cambió positivamente, logrando llegar hasta cuartos de final en la Copa América 2016. Sin embargo, las eliminatorias para la Copa Mundial Rusia 2018 sigue representando un problema para Rafael Dudamel.