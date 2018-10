Tercera jornada de la Copa Bicentenaria 2017

En el tercer día de competición en la Copa Bicentenaria, fueron cuatro los partidos que se disputaron, entre ocho clubes del fútbol venezolano que se ponen a tono para el inicio del balompié nacional, en los cuales resultaron ganadores los conjuntos de Monagas SC y Trujillanos FC, mientras que Deportivo Lara y Deportivo Táchira, al igual que Zamora FC y Deportivo Anzoátegui, pactaron un armisticio.

El primer compromiso de la fecha lo protagonizaron Atlético Socopó y Trujillanos FC en el Estadio Reinaldo Melo, partido en el que el conjunto andino salió con un resultado de 1-2 a favor. El equipo de Socopó fue el primer en adelantarse pues al minuto 12 de partido por intermedio de Jonal Zambrano, sin embargo los Guerreros de La Montaña igualaron en el minuto 31 de la primera parte con gol de Andrés Briceño y Carlos Alemán marcó el gol del triunfo cuando iban siete minutos del segundo tiempo.

En el otro compromiso que se disputó en el Reinaldo Melo, Monagas SC sigue indetenible y esta vez venció 2-0 al Zamora FC B. El equipo de Johnny Ferreira tomó ventaja a falta de un minuto para el final de primer tiempo gracias a un gol del “Piojo” Jesús Quintero y Alejandro González selló la victoria a ocho minutos del final.

El primer empate de la Copa Bicentenaria 2017 se vivió entre Deportivo Lara y Deportivo Táchira, equipos que igualaron a dos goles en el Estadio Agustín Tovar “La Carolina”. El conjunto aurinegro se adelantó apenas al minuto 10 del partido con gol del debutante Giovanny Romero. Cuando iban cinco minutos de la segunda mitad Leonardo Aponte igualó las acciones, aunque cuatro minutos después Victor Aquino devolvió la ventaja a los tachirenses. Sin embargo, a 15 minutos de la conclusión del juego, Ricardo Andreutti puso el 2-2 definitivo.

Zamora FC y Deportivo Anzoátegui no se sacaron diferencias y tras 90 minutos la igualdad a un se reflejó en el marcador. No fue sino hasta el minuto 78 cuando Ricardo Martins, de penal, marcaba el primer gol del compromiso y daba la ventaja a los orientales, aunque no duró mucho porque al 88, también desde los 11 pasos, Jorge Ignacio González igualó el duelo.