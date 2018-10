Renny Vega se vestirá de negriazul

El Zulia FC es uno de los planteles que mejor se ha armado esta temporada, de cara a las competiciones nacionales e internacionales. Esta vez, con miras de reforzar el arco tras la salida de Edixson Cuevas, llega el experimentado guardameta, Renny Vega, en condición de agente libre.

El arquero de 37 años viene de jugar con el Deportivo Anzoátegui, conjunto en el cual jugó un total de 32 partidos –todos de titular- la temporada 2016, convirtiéndose en pieza clave para que el acorazado oriental llegara a la final del Torneo Apertura, en la cual cayo con el Zamora FC.

“La idea es tratar de ser los mejores y que el club alcance una buena temporada. Vengo a darle alegrías al pueblo de Maracaibo en este tiempo que voy a estar con ellos. Voy a dar lo mejor de mí para que el equipo esté en el nivel que estuvo en la temporada pasada”, aseguró el oriundo de Maracay.

Vega, también aprovechó para dejar claro que viene a la institución a ganar. “Se me dio esta linda oportunidad y no la desaproveché. Se juega la Copa Libertadores, que seguramente será la última de mi carrera y quiero hacerlo lo mejor posible. No por ganar esos dos títulos debemos conformarnos y la idea es pensar en ganar para poder alcanzar un título con Zulia FC”, agregó.

El Zulia FC significaría la onceava camiseta que viste Renny Vega durante su carrera. Luego de ya pasar por las divisiones inferiores del Udinese, por el Deportivo Italchacao, el Táchira, dos procesos diferentes en el Caracas FC, el Aragua, el Bursaespor suizo, Colo-Colo de Chile, el Deportivo La Guaira, y el Unión de Madeira portugués, para luego recalar en el “Danz”.

En la selección nacional, jugó más de 40 partidos, desde que debutó a los 19 años de edad con la Vinotinto de mayores en la Copa América de 1999. Desde entonces el arquero disputó tres ediciones más de dicho campeonato continental –siendo pieza vital en el2011-, y ha estado presente en dos premundiales (2010 y 2014).

Por otro lado, Vega destacó que la presión de llegar a un equipo campeón no le afecta. “No tengo ningún tipo de presión porque siempre me divierto profesionalmente. A pesar de que vengo a un equipo que es el último campeón y que va a jugar una Copa Libertadores, no sentiré presión porque voy a dar el máximo para aprovechar esta oportunidad”, concluyó el ex internacional vinotinto.