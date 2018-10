Ronaldo Peña ofreció declaraciones de cara al  debut en el Sudamericano

Peña es uno de los jugadores que estuvo en el sudamericano sub-17 de 2013 realizado en Argentina, donde la selección nacional logro el segundo puesto en el hexagonal final y obtuvo su pase al mundial de esa categoría por primera vez en su historia, dicha competición desarrollada en los Emiratos Arabes Unidos en el mismo año.

Este atacante actual jugador de la filial de la UD Las Palmas, habló ante los medios sobre las sensaciones que tiene el grupo de cara al torneo continental. “Este Sudamericano vamos con todo, queremos ganar todos los partidos. La primera meta es clasificar al Mundial, luego si Dios nos permite llegar (Al final de la competición) estaremos contentos y con la mayor ilusión para poder ganar el Sudamericano”

Ronaldo Peña, indagó sobre el grupo y lo complicado que es jugar esta competición. “Es un grupo complicado, en el Sudamericano no sabes que puede pasar. Puedes ganar a lo último, puedes perder, tienes que estar muy atento, concentrado, porque es un sudamericano que físicamente va a ser muy rudo, porque los otros rivales también se están preparando”. A su vez, también expreso que deben estar atentos desde el minuto cero hasta que termine el partido para poder sacar los puntos.

Sobre el nivel futbolístico con el que llegan a esta justa, el ex Caracas FC manifestó que llegan muy bien futbolísticamente tras la excelente participación que tuvieron en la copa de los Andes. “El torneo que hicimos en Perú nos dejó muy contentos, porque sabemos que nos podemos enfrentar con cualquier selección y le podemos ganar. Eso nos llena de mucha energía, mucha ilusión, podemos jugar de tú a tú con cualquiera”



En cuanto a la preparación física que ha tenido esta selección previa a la competición, el oriundo de Acarigua declaró “La verdad que estamos haciendo esta preparación física de la mejor manera para llegar bien al Sudamericano, con la meta clara, que es clasificar al Mundial. La verdad que eso (obtener el pase al mundial) es lo más lindo que me ha pasado en todo este tiempo que llevo jugando y espero conseguirlo nuevamente”, expreso el referente del ataque criollo. Cabe destacar que Peña no formo parte de los jugadores que viajaron a disputar el mundial de Emiratos Arabes.

“Estoy contento de estar aquí, esto para mí es muy satisfactorio, porque para esto trabajo a diario. El sub-20 pasado no fui, me sacaron a lo último y la verdad me dolió mucho; pero aquí tengo una nueva oportunidad y espero que este sea mi sudamericano”, concluyo el artillero venezolano.