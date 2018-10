Cristian Cásseres regresa a casa

El experimentado delantero Cristian Cásseres es nuevo jugador del Metropolitanos FC de la división elite del balompié venezolano. Regresa al país luego de una experiencia fugaz en Republica Dominicana donde vistió la elástica del Atlántico FC.

El Torito se convierte en el doceavo fichaje del equipo dirigido por Rafael Santana que busca mantener la categoría la próxima temporada. “Una de las cosas principales es que me comprometo a trabajar, hacer las cosas de la mejor manera. Es un cuerpo técnico muy conocido de mi parte, con mucho cariño, aprecio. Cuando uno tiene personas importantes, que haz trabajando con ellas, que se ha recibido un apoyo o un cariño, le toca dar el 100% para satisfacerse personalmente y ayudar”, declaró Cásseres que portará el habitual número 23 en su espalda.

“De verdad, desde un principio una alegría de volver a mi país, tener la oportunidad de estar en este equipo. Es una nueva era, una nueva historia, estoy dando una entrega importante para tener un buen año y esperemos terminar esta pretemporada con buen pie para el inicio del torneo”

El equipo que hace vida en el Estadio Olímpico de UCV sigue su preparación de cara al Torneo Apertura 2017. El día de hoy disputará un amistoso contra el Aragua FC de Antonio Franco en el Estadio Hermanos Ghersi de la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua.

Para finalizar, Cristian analizó su paso por el balompié dominicano previó a su regreso a la tierra que lo vio nacer. “Dominicana fue un pasado bueno, estuve dos torneos, en una perdí la final y en la otra no me pude meter entre los primeros cuatro. En lo personal, me fue bastante bien, lo lamentable es que se duraba mucho tiempo parado, cuatro meses después de agosto, eso fue una de las cosas que me motivó a quedarme aquí en el país”.