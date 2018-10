Deportivo Táchira FC castiga a Carlos Cermeño ante reciente polémica

A través de un comunicado, la Junta Deportiva del Deportivo Táchira FC, hace público su rechazo hacia la demanda emitida por el jugador que milita en dicho club, Carlos Cermeño. Quien de manera sorpresiva busca desvincularse del club en el que participa desde 2013.

Este caso dio inicio una vez que Cermeño por causas no especificadas, comunicara sus intenciones de rescindir el contrato que tiene con Táchira, la cual fue rechazada, por lo que el jugador se vio obligado a presentar una demanda al club alegando el amparo que ofrece el artículo 17 del reglamento sobre la protección de los jugadores.

Ante dicha situación, Deportivo Táchira FC ha manifestado su indignación y disgusto ante lo que ellos catalogan como un acto de falta de lealtad y gratitud con el club que lo recibió en el año 2013 y el que le brindo las oportunidades para crecer futbolística y profesionalmente. Resaltando de nuevo la decisión injustificada por el jugador maturinés, que al parecer fue incorrectamente aconsejado por parte de su representante.

La Asociación de Futbol Venezolano se pronunció junto a los clubes que lo integran, ofreciendo total apoyo ante las acciones irregulares por parte de Daniel Yamin, representante de Carlos Cermeño, quien de manera ilegal intento sacar a su representado del equipo. No obstante, a Yamin se le fue señalado como persona no grata, por lo que a partir de ahora los atigrados no integraran a jugadores representado por dicha persona.

De momento la única acción tomada por los aurinegros fue la de enviar al jugador a entrenar con la filial del equipo, en el que se mantendrá hasta que se llegue a una solución legal. Con la esperanza de que el jugador pueda volver de buenas intenciones a apoyar y contribuir para el equipo.