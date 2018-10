Dudamel: "Me encantó todo de mi equipo"

El director técnico del conjunto criollo Rafael Dudamel, ofreció declaraciones ante los medios de comunicación tras el duelo disputado entre la vinotinto y su similar de Uruguay donde ambas selecciones conciliaron el empate a cero goles, en lo que fue el debut de ambas selecciones en este torneo continental.

“No hay nada que no me haya gustado, todo lo contrario, me encanto todo de mi equipo: su actitud, su orden, la disposición para jugar contra una selección de mucha calidad” destaco el manda mas merideño luego del muy buen estreno de su equipo.

En cuanto a la intensidad del partido, Dudamel destacó que mientras la vinotinto estuvo once contra once, siempre trataron de imponer la forma y en la adversidad fueron inteligentes. Cabe destacar que la selección venezolana estuvo con 11 jugadores hasta el 58’, a causa de que el lateral derecho, Eduin Quero, cometiera una falta dentro del área, jugada en la cual recibiría su segunda amarilla para posteriormente ser expulsado por doble amonestación y dejar a su equipo con 10 jugadores durante el resto del partido.

"Nosotros a lo largo de 17 meses hemos preparado a nuestra selección y hoy ha demostrado una gran capacidad y madurez" comentó el estratega venezolano, haciendo referencia al correcto partido que tuvo la selección en cada una de sus líneas, tomando en cuenta el rival de jerarquía que tenían al frente.

"Estos torneos cortos hay que saberlos jugar, hoy en el primer tiempo nos sentimos bien y marcamos los tiempos" dijo.

En zona mixta, el también DT de la vinotinto absoluta habló brevemente sobre el primer y segundo tiempo de sus guerreros. “En el primer tiempo nos sentimos y marcamos en gran parte el control de los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo cuando nos vimos en inferioridad numérica, entendimos que la formula de poder acercarnos al triunfo era con lanzamientos largos con Córdova y Peña”.

Rafael Dudamel también se refirio al segundo cambio realizado en el complemento del partido, cuando sacó a Yeferson Soteldo, la máxima figura del combinado tricolor, por Ronaldo Lucena, a lo que el ex portero ahora técnico, explicó que la razón de que Soteldo saliera era por el agotamiento debido al desgaste físico en labores defensivas. De igual manera anexó que tras dicho cambio armaron el 4-3 y controlaron el partido.

"Sumamos un punto valiosísimo contra uno de los principales favoritos del torneo" concluyó Dudamel.