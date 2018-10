Duelos tácticos en el balompié criollo

La temporada 2017 del balompié criollo pese a contar con las incorporaciones de Juan Arango, Yohandry Orozco, Maestrico González, Juan Falcón, Gabriel Cichero y compañía, tendrá una lupa en los enfrentamientos tácticos dentro de la cancha liderados por los jefes que dibujan esquemas en las pizarras y gesticulan desde las bandas soluciones para que los jugadores resuelvan.

Los entrenadores para la temporada que está a punto de comenzar tienen el nivel suficiente para eclipsar los movimientos de jugadores dentro del mercado.

Noel Chita Sanvicente (Caracas FC)

Los resultado obtenidos en la selección, teniendo en cuenta el entorno en el que le tocó coexistir, ay que excluirlos a la hora de analizar el trabajo intachable realizado como entrenador dentro del balompié nacional. El Chita es de los mejores, sino el mejor, director técnico que ha hecho vida en el fútbol venezolano, no solo tomando en cuenta los métodos que utiliza sino los títulos obtenidos en entidades como Caracas FC y Zamora FC.

El nacido en San Félix, con más de 15 años de experiencia como entrenador en el balompié criollo, se transformó en uno de los mejores entrenadores de Los Rojos del Ávila y fue uno de los principales responsables de la actualidad del conjunto Blanquinegro. Lideró a los dos equipos más dominantes de la época reciente de la liga venezolana.

Su turbulenta estadía en el banquillo de la selección generó comentarios negativos a su alrededor pero, dentro de los clubes, no es aventurado decir que es el mejor. Su estilo es reconocible dentro del país y un manejo de la plantilla excepcional. Salida limpia desde atrás, proyección constante de los laterales para apoyar a los volantes, mediocampistas con libertad de movimientos para asociarse y delanteros con mucha movilidad dentro y fuera del área.

"Siempre va a faltar, el tiempo le va a ir dando un poquito más de fortaleza a lo que uno quiere, pero lo más importante es que en el plantel tenemos jugadores que son bastante inteligentes para agarrar y acatar todas las cosas que uno les dice y a lo mejor a los jóvenes les va a costar un poco más, pero el día a día va dando esa manera de querer asimilar lo que uno le pide. Lo importante es que el grupo esté tranquilo y pueda llegar de la mejor manera posible al arranque del torneo”

Noel Sanvicente

Daniel Farías (Zulia FC)

Su experiencia en torneos internacionales, es la principal razón de la llegada de Daniel Farías al banquillo del Zulia FC para una temporada histórica para la entidad presidida por César Farías. El debut en Copa Libertadores de América y las incorporaciones de Juan Arango, Yohandry Orozco y Renny Vega generan dentro del entorno del club aires esperanzadores de que se puede hacer historia.

El ex entrenador del Deportivo Anzoátegui y Deportivo Táchira, tendrá su tercera experiencia como entrenador principal de un club profesional, disputando previamente dos Copa Sudamericana con el DANZ y una Copa Libertadores con el conjunto Aurinegro. No es prudente olvidar que trabajó como asistente de entrenador en el Cerro Porteño paraguayo y el The Strongest boliviano cuando su hermano era el entrenador principal.

La incorporación de Daniel al Zulia FC, le da continuidad al trabajo realizado desde que Carlos Horacio Moreno, Juan Domingo Tolisano y César Champion Marcano en el club negriazul. En su presentación, adelantó ciertos detalles tácticos a trabajar de cara al primer semestre del año, resaltando la posición de Arango más relacionado a la construcción de juego y la aparición de Orozco junto a Savarino para darle profundidad a los ataques dando a entender que no variaría mucho los esquemas planteados por sus antecesores. El 4-2-3-1 no será borrado de la pizarra en el vestuario.

“En líneas generales, la pretemporada fue altamente positiva. En el aspecto deportivo, sumamos muchísimos minutos y partidos. Pudimos desarrollar la continuidad que ya se traía, y que los jugadores que han llegado puedan incluirse y darnos todas sus cualidades para influir en nuestro desempeño dentro del terreno de juego”.

Daniel Farías

Francesco Stifano (Zamora FC)

El actual campeón absoluto del balompié criollo tendrá la difícil responsabilidad de construir una nueva columna vertebral para el Zamora FC. Las bajas de Yordan Osorio, Edwin Peraza, Yeferson Soteldo y Richard Blanco dejan tocado al mejor equipo de la época reciente pero cuenta con la experiencia y un proceso a sus espaldas para salir adelante.

El actual entrenador de la Furia Llanera completo un semestre y medio inolvidable dentro de su carrera con la consecución de la primera estrella para su curriculum vitae. Hoy, le tocará construir un equipo a su medida luego de la salida de una camada de jugadores que fueron construidos por la dirección técnica de Noel Sanvicente quien coloco al Zamora FC en la elite de la Primera División. Esta temporada apreciaremos un verdadero equipo de Stifano que siempre se ha inclinado por el ataque directo y presionando para neutralizar los circuitos del rival.

Un 4-2-3-1 o 4-2-2 dependiendo del sistema defensivo que ejerza el rival. Un delantero cuando no existe la presión a los centrales y crear superioridad numérica en el campo de juego mientras que, el 4-4-2 genera un equipo más directo con menos construcción pero mucha presión a la zona defensiva rival.

Santiago Escobar (Deportivo Táchira)

El colombiano regresa a Venezuela para aportar sus experiencias internacionales y renovar una plantilla que tiene urgencia de títulos. Su buen paso por el Estudiantes de Mérida en la temporada 2011-12 aunado a su experiencia en la elite del balompié colombiano dirigiendo al Once Caldas, Junior de Barranquilla, Independiente de Medellín y Atlético Nacional.

Debido al calendario fue el primer equipo venezolano en mostrar sus armas de cara al Torneo Apertura contra el Deportivo Capiatá por la Copa Libertadores donde fue derrotado en Paraguay. El Carrusel Aurinegro, pese a su escaso tiempo de trabajo, dispuso de dos caras repartidas en los dos tiempos del partido. En el primer tiempo, con mucha movilidad de Aquino conjunto a Pedro Ramírez, Pérez Greco y Zurdo Rojas pero con poca profundidad a la hora de aprovechar los contragolpes con ciertas displicencias de los defensores. En el segundo tiempo, con el ingreso de Hurtado y Josmar Zambrano el equipo ganó en velocidad y desequilibrio y mostró una cara más cercana a la propuesta de su entrenador.

El tiempo es el que determinará si la contratación de Escobar fue acertada teniendo en cuenta lo mucho que se juega Táchira al corto plazo y la necesidad de levantar una copa. Solo el tiempo lo dirá.

“Nos faltó el manejo de balón que tuvimos en la segunda mitad del compromiso, con los cambiamos fuimos más agresivos, tuvimos mayor ambición y por momentos tuvimos para empatar el partido. En casa debemos tener cuidado porque es un equipo rápido, tendremos que ser efectivos para voltear la serie”.

Santiago Escobar, después del partido contra Deportivo Capiatá

Julio Cesar Baldivieso (Carabobo FC)

El entrenador boliviano llega a Venezuela luego de una larga trayectoria en el balompié boliviano que incluye el paso por la selección de dicho país. El Emperador, apodado así en sus épocas de jugador, llega al país luego de un paso decepcionante por la selección boliviano donde solo pudo ganar un partido en 11 disputados por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América Centenario.

En su pasado demostró ser un entrenador moldeado a las necesidades de su equipo y a las virtudes del rival. Con la selección boliviano, la mayoría del tiempo apostaba por un 4-4-2 o un 4-3-1-2 cuando jugaba de local y pasaba a una línea de 5 defensores cuando le tocaba ser visitante. En la Copa América Centenario dispuso de dos dibujos tácticos el 3-4-1-2 para enfrentar a Panamá y un 5-4-1 contra Argentina y Chile. Entendía que técnicamente no podía compararse a las demás selecciones. El único partido que pudo ganar fue en La Paz contra La Vinotinto por las Eliminatorias Sudamericanas donde dispuso de un 4-3-3 ofensivo aprovechando el desconcierto generalizado de su rival.

La experiencia en su país le otorgó los réditos necesarios para que el Carabobo FC le otorgue la oportunidad de dirigir en una temporada histórica para el equipo Granate que, debutará en la Copa Libertadores.

“Lo importante es darse cuenta que uno puede, jugamos de igual a igual todos los partidos ante equipos importantes y eso a mí me deja muy tranquilo, evidentemente que un entrenamiento no es lo mismo que un partido oficial pero en todo caso venimos satisfechos y el balance ha sido muy positivo”

Julio Cesar Baldivieso

Ignacio Nacho González (Atlético Venezuela)

El joven entrenador argentino debutará como entrenador principal con el Atlético Venezuela. El Equipo Nacional mantiene su confianza en los estrategas internacionales luego del buen rendimiento del equipo con el español Alex Pallarés en el torneo pasado. En esta oportunidad, depositaron toda su confianza en un entrenador perteneciente a la generación de entrenadores jóvenes del fútbol argentino.

Entre sus experiencias previas solo aparecen ser parte del cuerpo técnico de Luis Zubeldia y de Alfio El Coco Basile dos grandes entrenadores con renombre dentro del balompié gaucho.

Las dudas surgen acerca de cómo será el rendimiento del conjunto de Nacho González. En una entrevista para el Diario argentino Olé confesó de cómo le gusta que jueguen sus equipos. “Con dinámica, bien pegadito entre líneas, con el sacrificio del Barcelona y algo del juego que despliegan esos monstruos. Quiero que mi equipo recupere la pelota bien arriba, con convencimiento. ¿O pensás que Iniesta y Xavi sacan la pelota del bolsillo? “

Su llegada es un plus para el crecimiento de nuestro balompié, porque significa que el mercado nacional genera ruido en el exterior.

“Nos enfocamos en repartir minutos y asegurarnos que no repitieran de un día a otro 90 minutos, que sería una locura. La experiencia me dice que la preparación la debíamos hacer compensando el desgaste físico. Sobre la idea de juego aún seguimos avanzando. La pretemporada no nos permitió trabajar tanto en entrenamientos tácticos y otras cosas específicas. Me voy conforme con la idea del equipo de tratar de que sea un equipo corto y con eso estamos bien”

Ignacio Nacho González

No podemos olvidarnos de Juan Domingo Tolisano, Eduardo Saragó, Antonio Franco, Juan Cruz, Leo González, entre otros quienes también buscaran darle a sus equipos una identidad de juego que le funcione para conseguir triunfos importantes.