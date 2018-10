Atlético Venezuela comenzó el apertura 2017 empatando frente a Metropolitanos FC

Segundo día de competición en la presenta campaña futbolística en Venezuela y ya el mítico estadio Brigido Iriarte se vestía de gala para recibir el Derby capitalino entre los equipos Atlético Venezuela y Metropolitanos FC. A las 11 de la mañana en un clima fresco en Caracas, los Azules buscaban estrenarse en casa de la mejor manera, sumando de tres y dando cátedra de buen futbol ante su rival. Sin embargo no todo fue “color de rosa” para los locales, puesto que para su sorpresa se consiguieron un contrincante que se supo parar bien en la cancha, sin dejar espacios que pudiesen aprovechar los que en la temporada pasada hicieran vida en la segunda división del futbol profesional venezolano.

Encuentro sin daño en los arcos rivales

Luego entonar las gloriosas notas del himno nacional, los 22 protagonistas del partido listos en el terrero de juego, procedieron a mover la esférica para dar inicio al encuentro tras el pitazo del juez principal Elbis gomez. El partido comenzaría con alta intensidad por parte de ambos equipos, sin regalar espacios ni mostrar falencias. Ambos conjuntos fueron precavidos, no buscaron complicaciones.

Al minuto 5’ llego la primera ocasión de gol para el equipo visitante, luego de un cobro de tiro libre en las cercanías del área defendida por el portero local, que logro cabecear el defensor central del equipo que hoy vestía de rosa, la pelota pasaría por encima del travesaño. 13 minutos después los locales tendrían su primera ocasión del partido, con un tiro libre que pateo Jose Iré Sojo que buscaba sorprender al arquero rival, Tito Rojas, pegando al primer palo, con suerte el portero estaba bien ubicado y logro detener el distaparo sin mayor dificultad.

Ambos equipos en la cancha se mostraban muy parejos, cada línea defensiva buscaba salir con la pelota limpia y cuando se presentaban malos controles procedían a reventar el balón para no crear complicaciones. En la fracción 26’ haciendo uso de otro tiro libre los “violetas” sorprendieron al meta del Atlético Venezuela pateando la falta cerrada que poco a poco se metía en el segundo palo, pero el portero logro cachetar la pelota mandandola a tiro de esquina. En dicho corner el capitán de Metropolitanos colgó la pelota afuera del area para que Renteria la impactara de aire, no obstante le dio mordido y paso cerca del arco local.

En la siguiente jugada, cuando el reloj marcaba 33’ Luis Randazzo cabeceo un centro proveniente de la banda izquierda, dicho cabezazo lo detuvo detuvo Tito Rojas. Se terminaría el primer tiempo y ambos arcos estaban aun en cero.

Iniciaria el complemento del partido con un Atlético más consecuente en ataque, teniendo la pelota y lanzándose a la ofensiva con mayor intensidad. Al minuto 64 se produciría al primer cambio del Derby capitalino, saldría Randazzo para darle oportunidad a Héctor “Tico” Pérez, este cambio le daría mayor presencia en el ataque de los dirigidos por el técnico Izzo. Mientras que el 70’ Metropolitanos efectuó su primer cambio, segundo en el partido, saliendo Arciniegas y entrando Palencia. Tres minutos después uno de los jugadores del equipo local que había tenido mayor participación en el primer tiempo tuvo también protagonismo en el segundo, este sería Iré Sojo, el que tendría la primera ocasión del complemente, Sojo disparo dentro del area y nuevamente Rojas detuvo el disparo sin mayor contratiempo.

Tan solo cinco minutos después “Tico” Pérez tendría su primera ocasión en el partido, cumpliendo con la tarea impuesta por el DT azul, aunque no logro romper la valla contraria. Al 78' el Atlético Venezuela hizo su segundo cambio, Chiquillo por Rodríguez. Este cambio no tendría trascendencia en el encuentro. Por otra parte Rafael Santana DT del equipo recién ascendido sacaría al 86’ a su referente en el ataque, Emilio Rentaría, por Laratonda buscando quien le definiese el encuentro, sin embargo no tuvieron ocasiones claras y el encuentro se tornaria en los últimos minutos un tanto monótono de parte y parte.

El principal del juego Elbis Gomez finalizaría el encuentro luego de haber sumado dos minutos de descuento, dejando un empate amargo para ambos equipos y reflejando en el marcador lo que sucedió durante los 90 minutos, un encuentro de puro trámite por mas ocasiones que se les presentarían a dichos conjuntos.

Derby sin presencia de nuevos fichajes

Ambas instituciones no pudieron contar algunas de sus nuevas contrataciones extranjeras y también criollas, por motivo de la demora en la llegada de los traspasos. Dejando a la expectativa lo que hubiese pasado si ambos equipos contaran con las nuevas incorporaciones.