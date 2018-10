Yangel Herrera llega al Manchester City

Días después de la gran alegría que le dio Tomás Rincón a Venezuela, cuando fichó por la Juventus, se repite la sensación. Esta vez Yangel Herrera da una gran alegría a todo su país formalizándose su contrato con el Manchester City de Pep Guardiola.

El medio centro cumple uno de sus sueños al ir a jugar en el exterior y más con un club élite. En Inglaterra se hablaba días antes de su fichaje, que el jugador firmaría por el club de Manchester y se iría cedido a la MLS con el New York City, club hermano. Tras la compra, la cesión de Yangel es un hecho. El Venezolano irá a Estados Unidos donde afinará detalles antes de dar el gran salto a la Premier League.

El perfil de Herrera encaja muy bien en Inglaterra. Ofrece pierna dura en la mitad de la cancha recuperando balones y a su vez, da una salida limpia al equipo. En ocasiones también se le ve llegando al área rival. Con 19 años de edad, la madurez de Yangel dentro (y fuera) del campo es extraordinaria.

El jugador expresó su felicidad con este movimiento: “Estoy demasiado contento, dándole primero las gracias a Dios por ser mi guía, me permitió dar un paso importante en mi carrera”. También expresó sus objetivos ahora en el exterior: “Siempre soñé con jugar fuera del país, estoy cumpliendo una de las metas que me he trazado, esta es la recompensa. Quiero jugar la mayor cantidad de minutos posibles para poder llegar con madurez a dar el salto a la Premier League”.

Rubén Villavicencio, presidente de Atlético Venezuela, expresó la satisfacción que le daba el fichaje de Yangel Herrera. La posibilidad de que un jugador surgido de la cantera Nacional se vincule a uno de los mejores equipos del mundo, lo llena de orgullo. Además expresó: “Pone el alto el nombre del futbolista venezolano y es una demostración de la apuesta que hacemos en Atlético Venezuela por el talento joven del país. Queremos seguir disfrutando de la progresión de Yangel y de muchos jugadores más”.