A. Zambrano: "Siempre me va a quedar una pelota para hacer un gol"

El mediocampista ofensivo del Zulia FC, Albert Zambrano ofreció unas declaraciones analizándo lo ocurrido en el duelo contra Monagas SC el pasado fin de semana donde surgió como el héroe del conjunto negriazul y analizó la responsabilidad táctica que le pide Daniel Farías desde el banquillo.

“Tengo que agradecerle a Dios por volver a marcar y hacer lo que me gusta”, declaró Zambrano quien entró por el delantero argentino Sergio Unrein en el minuto 67 para jugar más cerca de Arango y aparecer como delantero para anotar el 4-3 definitivo al minuto 92.

“Volví a hacer lo que me gusta en una cancha muy complicada donde teníamos los tres puntos asegurados, pero casi se nos van. En el último suspiro confié en mis compañeros y fui con la convicción de ir al primer palo y así se dio el primer gol” aseveró Albert que parece ser el revulsivo principal de Farías en el banco de suplentes.

“El profe -Daniel Farías- me pide que ayude en las segundas pelotas y que me esfuerce al máximo; que trabaje con convicción porque siempre me va a quedar una pelota para hacer gol”.

El próximo partido del Zulia FC será en el José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo contra el Deportivo Lara de Leo González y Pedro Vera, el día viernes 16 de febrero que servirá de antesala para el Derby Zuliano que se disputará dentro de 2 semanas.

“Creo que nos confiamos y el rival nos superó en esos minutos. Esta cancha es bien difícil porque la grama es alta. Venimos aún con las piernas pesadas por la pretemporada, pero poco a poco nos vamos adaptando al equipo y, aunque es difícil sumar aquí, Gracias a Dios lo hicimos” concluyo el atacante de 21 años, que busca mantenerse como un suplente de lujo para la escuadra zuliana.