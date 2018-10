Tommy Tobar se convierte en el tercer extranjero del Carabobo FC

El Carabobo FC continúa abasteciendo su plantilla para la presente temporada. El nuevo fichaje de la directiva granate se trata del delantero colombiano, Tommy Tobar, que llega procedente del Al-Shamal de la Primera División del fútbol catarí.

Tobar, de 30 años de edad se convierte en el tercer importado de la Vinotinto Regional, y en la quinta incorporación en total para la actual temporada luego de la llegada de Edixsón González, Luis Mago, Johan Moreno y el paraguayo Aquilino Villalba.

El ariete tuvo la oportunidad de compartir con el equipo en Cartagena, en donde se concentró y realizó varios entrenamientos con la divisa carabobeña previo al partido de la Copa Libertadores frente a Junior de Barrranquilla. Es por ello que en su llegada a Venezuela, el atacante señaló que “lo que me motivó para venir a Carabobo fue el grupo que vi jugando en Copa Libertadores, me pareció que no hicieron mal las cosas, pero lamentablemente así es el fútbol. Además compartí con ellos en Cartagena y es un grupo humano muy agradable al que he ido conociendo poco a poco”, destacó.

El Carabobo FC se convierte en la quinceava camiseta que viste el atacante en su carrera, luego de ya haber usado 12 en el fútbol colombiano, en las que resaltan la de Millonarios, Pacífico FC, Cúcuta Deportivo y Patriotas de Boyacá, entre otras… también defendió los colores del Nacional de Potosí de Bolivia y la del Al-Shamal de Catar.

Su mejor paso por el fútbol profesional fue en la temporada 2015-2016 en el fútbol boliviano con Potosí, campaña en la que anotó 16 goles. Mientras que en Colombia pudo marcar 16 tantos en 2014 con Atlético Bucaramanga, y se acreditó el título de máximo artillero de la Primera B del país cafetero con 11 tantos en el Torneo Apertura 2011, cuando jugaba para Pacífico FC.

El colombiano aprovechó su llegada a Valencia para enviar un saludo a la afición granate. “Acá estará un jugador que va a darlo todo en la cancha para aportar en experiencia y en goles. No me voy a guardar ni un segundo para entregarlo todo en la cancha, voy a correr, voy a meter, a apoyar a mis compañeros y a defender también si es el caso”, señaló el delantero.