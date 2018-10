Yeferson Soteldo: "Sí, tuve ofertas de Europa"

El futbolista venezolano que causa mayor sensación en la actualidad, sin duda alguna es Yeferson Soteldo. Con su reciente actuación en el Sudamericano Sub-20, donde figuró entre los más destacados del torneo, se logró catapultar a ser uno de los mejores jugadores más vistos en la liga chilena.

El volante venezolano fue entrevistado recientemente por El Mercurio, donde compartió las diferentes razones por las cuales aceptó la propuesta del equipo chileno, conjunto que le otorgó la camiseta número 10, misma que usó Rómulo Otero cuando participó en Huachipato.

Soteldo admitió que le estuvo haciendo seguimiento al equipo desde campañas pasadas. “Llevo semanas viendo partidos del torneo anterior, además de haber jugado contra Palestino. También seguí la campaña de Rómulo Otero cuando estuvo en Huachipato. Es un fútbol de buena técnica, más rápido. Me va a servir”, expresó.

Por otra parte, el ex Zamora aclaró la situación con respecto a las polémicas declaraciones de Juan Arango acerca de su reciente fichaje, el cual calificó como un retroceso. “Sí, tuve ofertas de Europa, pero le dije a mi representante, Sebastián Cano, que decidiera él, pero que lo que quería era un equipo en el que poder jugar”, justificó Soteldo.

Sin embargo, si hay algo que resalta en Soteldo, es su pequeña estatura. Y aunque algunos opinen que dicho factor lo limita a la hora de jugar, el mismo jugador dejó en claro todo lo contrario. “Siempre veo lo que hacen otros jugadores bajitos. No solo es Messi, en el que me fijo mucho; es Josef Martínez en Venezuela; Dries Mertens, en Bélgica, o Lorenzo Insigne, en Italia. Son buenos y tienen recursos. A mí solo me falta hacer un gol de cabeza”, añadió.

Con apenas 19 años de edad, Yeferson Soteldo ya causa furor en el mundo del fútbol. Y a partir de ahora, las miradas estarán más enfocadas hacia el venezolano, ya que su llegada a Chile puede representar el inicio de lo que puede ser una carrera llena de mucho éxito.