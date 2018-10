Barragán: " Tenemos equipo para pelear"

El delantero de la selección venezolana Sub-17 y de los Patriotas Boyacá Fútbol Club del balompié colombiano, José Barragán realizó unas declaraciones para el portal web Balonazos.com acerca del comienzo del Sudamericano Sub-17 en Chile y de las posibilidades de Venezuela de clasificar al Mundial.

“Siempre nos vamos a encontrar equipos fuertes, que van a querer ganar al igual que nosotros. Hay que tratar de hacer las cosas bien, para que se nos den de la mejor forma. Trabajamos fuerte, tenemos un equipo para pelear, para grandes cosas”, afirmó el número “9” de la “Mini Vinotinto” que junto a Palmezano y Hurtado forman un ataque temible para cualquier defensa sudamericana.

Esta generación quiere repetir lo que ocurrió en el 2013 con la selección que quedo subcampeona del sudamericano en Argentina y clasificó al Mundial Sub-17 en los Emiratos Árabes Unidos con jugadores de la talla de Ronaldo Peña, Andrés Ponce, Beycker Velásquez y José Marrufo consiguió llegar a su primer mundial de la categoría en la rama masculina.

“Me siento muy bien, contento, en condiciones perfectas; solo quiero aportarle al equipo. Me he estado acoplando a la selección porque he estado poco tiempo con ellos” aseveró Barragán, que quiere utilizar este torneo como trampolín para seguir creciendo personalmente en una etapa de su carrera donde es necesario mostrar dedicación y constancia.

La Vinotinto debuta hoy contra su similar de Argentina a las 7:00 pm (Hora de Venezuela) hora en el Estadio Bicentenario La Granja en la ciudad de Curicó, Chile. El resto de encuentros son los siguientes:

- 26 de Febrero vs Brasil en el Estadio La Granja (9:15 pm hora de Venezuela)

- 28 de febrero vs Paraguay en el Estadio Fiscal en la ciudad de Talca (4:00 pm)