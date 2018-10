Previa: Deportivo Táchira vs Carabobo FC, duelo de invictos

La sexta jornada del fútbol venezolano tiene un duelo que levanta las miradas tras ver los dos clubes que se enfrentan: Deportivo Táchira y Carabobo FC, dos de los clubes que están invictos en el naciente torneo apertura 2017 y los cuales han jugado muy bien en lo que va del mismo, con partidos en los que han mostrado sólo una parte de la fuerza que tienen sus jugadores.

El Polideportivo Pueblo Nuevo será el escenario de este compromiso que en las últimas campañas ha mostrado encuentros muy emocionantes, parejos y con muy buen fútbol por ambos clubes, lo que hace que se pueda esperar un lindo partido mañana en la ciudad de San Cristóbal entre aurinegros y granates.

Invictos, pero puede mejorar

Si bien el equipo que dirige el DT Santiago Escobar aún no conoce la derrota en cuatro partidos disputados en el torneo apertura, en el que mantienen un registro de dos victorias y dos armisticios, su fútbol no ha sido el mejor o al menos no el que se espera de una institución que realizó fichajes importantes para esta temporada y que se preparó con tiempo para disputar la Conmebol Libertadores.

Los tachirenses no han tenido sus mejores partidos en los cuatro que lleva disputados. Sus victorias y empates registrados pasan más por una cuestión de jerarquía, de superioridad hombre por hombre ante sus rivales y no por un juego atractivo. En ninguno de sus partidos ha superado a sus oponentes, pero si ha logrado sacar ventaja de la calidad de sus fichajes.

Foto: Prensa Carabobo FC

Jugadores como Pedro Ramírez, Victor Aquino o Edgar Pérez Greco aún no dan todo lo que se espera de ellos y eso ha afectado el funcionamiento del conjunto. “El Mago” ha estado inconsistente en su funcionamiento y su talento no ha estado al servicio del cuadro aurinegro, razón por la que en San Cristóbal ya se duda de su fichaje.

Llegaron los goles

La “Vinotinto Regional” llega a este partido tras lograr su primer triunfo y sus primeros goles en el torneo al derrotar 2-1 a Atlético Socopó en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, en un partido muy accidentado pero en el que no dejaron de dominar a su rival y en el cual lograron levantarse con un hombre menos.

La oncena que maneja el entrenador boliviano Julio Cesar Baldivieso ha mostrado buenas maneras en esta campaña, en sus recientes partidos ha jugado un fútbol de manejo de balón y de presión continua a su rival. Con una mitad del campo con jugadores como Juan Colina, Carlos “Mono” Suárez y Marlon Fernández es lógico que el Granate maneje la pelota, aunque le ha faltado la explosividad que le llevó a clasificar a la Copa Libertadores el año pasado.

Últimos resultados

En el último compromiso que aurinegros y granates disputaron en Pueblo Nuevo ninguno logró sacarse ventaja y terminó en un empate 1-1, mientras tanto en el más reciente que se disputó en el clausura 2016 los dirigidos por el ex seleccionador boliviano vencieron 3-0 al Carrusel Aurinegro en Valencia

Posibles alineaciones