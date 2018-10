Arango: "El equipo está preparado y motivado"

El volante ofensivo del Zulia FC, Juan Arango, ofreció unas declaraciones de cara al debut del conjunto negriazul en la Copa Conmebol Libertadores 2017 contra Chapecoense en el Estadio José Encarnación “Pachencho” Romero de Maracaibo.

“Estoy contentísimo por el debut, personalmente. También contento por el Zulia FC, que también tendrá su primera Libertadores. La ciudad, Maracaibo, estará muy contenta. Esperemos que la gente nos apoye el día martes como la ha venido haciendo. El equipo está preparado y bastante motivado para ese compromiso”, afirmó el capitán del Zulia, que debutará en la máxima competición a nivel de clubes del continente.

En cuanto al desempeño colectivo, Arango afirmó que el equipo llega muy bien al encuentro contra el Chapecoense brasileño. “Estamos mucho mejor física y futbolísticamente, pero eso lo tenemos que demostrar en la cancha. No decirlo de la boca para afuera. El equipo ha venido de menos a más. El primer partido de la temporada no fue del todo bien, pero poco a poco hemos estado haciendo las cosas bien”

“Estoy contento por los resultados tanto de Anzoátegui de local, como de Atlético Venezuela en Chile, en la Sudamericana. Eso demuestra muchísimo. Eso para Venezuela y para todos los jugadores es muy bueno. A veces el venezolano es muy terco y prefiere ver cosas de afuera. Pero al menos debe enterarse de lo que hacen nuestros deportistas, no solo los futbolistas. Yo no veo mucha televisión, pero siempre me entero de todo”, aseveró el ex seleccionado venezolano, que debutará en su tercera competencia continental de clubes después de hacerlo en la Liga de Campeones de la Concacaf con el Pachuca y en la UEFA Champions League con el Borussia M´gladbach

El capi también se dio la oportunidad de hablar sobre el rival del martes. “Será un rival complicado, difícil de estudiar, con muchos jugadores nuevos. En nuestra casa, estar pendiente de nosotros y de lo que podamos hacer”, concluyó.