Josef y Atlanta United debutaron en la MLS

Una fiesta fue lo que sucedió en Atlanta, con un ansiado debut y un lleno total de más de 55 mil espectadores, algo no habitual en la MLS. No solo debutaba el United sino que debutaba el ex entrenador de Barcelona el “Tata” Martino y el venezolano Josef Martinez que viene cedido del Torino de Italia.

Pero, no todo fue celebración en Atlanta ya que cayó derrotado 1-2 ante los Red Bulls de Nueva York. El equipo debutante se adelantó a los 25 minutos con un centro desde la derecha del lateral Tyrone Mears, donde el argentino Yamil Assad dentro del área no perdonó con la pierna izquierda, que no pudo detener el portero Luis Robles. L

a primera mitad fue claramente para el equipo local, mientras que los Red Bulls debían esperar para el segundo tiempo. En la segunda mitad, el Atlanta United a los 67 minutos pudo poner el 2-0 a manos del paraguayo Miguel Almirón, pero el portero Luis Robles supo reaccionar y salvó a su equipo.

En esa misma jugada Almirón podía darle el pase al Venezolano Josef Martinez para que anotara, pero prefirió disparar al arco. A los 76 minutos llegó el empate con un potente cabezazo de Daniel Royer que nada pudo hacer Alec Kann, producto de un saque de esquina concretado por el estadounidense Sacha Klejstan para así poner el 1-1.

Todo parecía que ambos equipos se iban a repartir los puntos, pero, en el minuto 82 el defensa inglés Anton Walkes marcó en su propia puerta, con una jugada de de Kemar Lawrence que se la dio al ex jugador del Manchester City Bradley Wright-Phillips, pero Walkes remató en su propia puerta. El venezolano Josef Martinez no pudo marcar en el partido y así ayudar a su equipo pero pudo debutar en la MLS, dónde fue amonestado en el minuto 49.

El Atlanta United y Josef se enfrentaran al Minnesota United en la próxima jornada que será el 12 de marzo en la segunda jornada del naciente fútbol de los Estados Unidos.