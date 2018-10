Deportivo Táchira fue el gran ganador de la fecha

El Torneo Apertura 2017 ha sido uno de los torneos más parejos de los últimos tiempos. En la actualidad en puestos clasificatorios desde el líder al octavo, tan sólo hay cinco puntos de distancia, siendo el Deportivo Lara el que ha sacado más provecho de su jornada adelantada ante el Zamora FC. De igual forma, en la parte baja desde la última casilla hasta la posición 15 que brinda la permanencia hay tan sólo 3 puntos de diferencia.

Los equipos que hacen vida en competiciones internacionales pese a centrar su atención en la Copa Libertadores de América y la Sudamericana, siguieron de cerca los partidos disputados por sus rivales directos la pasada fecha.

Lucha entre rivales invictos

Deportivo Táchira recibía en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal al Carabobo FC. Ambos conjuntos llegaban al encuentro con la mira puesta en mantener su invicto en el Apertura 2017. Pese a ello, durante el desarrollo de un partido muy disputado fue el cuadro atigrado quien sacó mejor provecho. Un gol del delantero paraguayo Víctor Aquino al minuto 35 le daba cifras definitivas a un cotejo que enfrentaba a dos de las mejores ofensivas y defensivas del torneo.

Ambos conjuntos libraron una vistosa batalla donde el Deportivo Táchira sacó mejor provecho. Santiago Escobar, estratega aurinegro, expresó que el partido estaba para ambos. “El juego desarrollado durante el primer tiempo ha sido el que más me ha gustado hasta el momento, en la parte individual y grupal, en el orden y la presión, limitando a un buen equipo como Carabobo. En el segundo tiempo ellos salieron con otra actitud, hicieron cambios de riesgos y bien ofensivos, nos hicieron retroceder, pero siempre les dijimos a nuestros jugadores que siguieran presionando, que no renunciaran a la pelota ni al terreno”.

Crepusculares y litoralenses pactan a cero

Otro de los partidos que se esperaba con especial interés era el que enfrentaba al solvente Deportivo Lara ante otro de los candidatos al título el Deportivo La Guaira. La fuerte batalla entre crepusculares y litoralenses culminó con empate a cero en un encuentro que terminó afianzando al cuadro rojinegro como líder en solitario de la tabla.

Deportivo Lara sigue líder en solitario

Tras el empate y el liderato en solitario el estratega del cuadro crepuscular Leonardo González hace un balance del éxito cosechado hasta el momento. “En estos siete partidos el balance ha sido positivo, el equipo va mejorando cada día más, defensivamente nos hemos comportado a la altura con cinco ceros en siete partidos y estamos siendo un equipo goleador, estamos dándole un equilibrio importante a lo que estamos trabajando, los jugadores han agarrado la idea rápidamente a pesar de tantos cambios”.

También expresó que el buen momento deriva de un trabajo continuado y sostenido con la base de este grupo y sus refuerzos en posiciones puntuales. “Aquí hay un acumulado de muchas cosas, el trabajo, tener jugadores de jerarquía, nuestro juvenil vive un buen momento, Carrillo, Zapata, Aponte, Briceño, Cichero le han dado junto con Curiel una estabilidad bastante marcada con lo que hemos venido haciendo. Da gusto trabajar así y tener tranquilidad de poder trabajar en cancha normal es un plus para estar tranquilo”.

Otro de los partidos más vistosos de la fecha fue el disputado entre Estudiantes de Mérida y el Aragua FC el cual culminó con empate a un gol. Por el cuadro académico abrió el marcador Rosmel Villanueva, mientras que por el cuadro chocolatero marcó Framber Villegas.

Estudiantes de Mérida no pudo pasar del empate en casa ante el Aragua FC / www.estudiantesdemeridafc.com

El próximo fin de semana se vivirá una de las jornadas más parejas y competitivas del campeonato. Con partidos sumamente parejos entre rivales directos, donde habrá varios platos fuertes. Aragua vs. Zulia FC, Carabobo FC vs. Atlético Venezuela, Caracas vs. Mineros de Guayana, Monagas SC vs. Anzoátegui y Trujillanos FC vs. Deportivo La Guaira serán los partidos más resaltantes de la fecha por la actualidad que viven los rivales en disputa.