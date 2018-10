Previa: Trujillanos vs Deportivo La Guaira, ganar o ganar

Los de Valera llegan en situación crítica a la jornada 7 del Torneo Apertura, donde marcha 16vo y con solo 2 puntos en 5 partidos disputados. Trujillanos llega con un empate en su último encuentro cero por cero con el Deportivo Táchira en condición de local.

Mientras el Deportivo La Guaira llega en un gran momento, se ubican 3ro en la tabla con 11 puntos y empatados con el Deportivo Lara y Zamora, en su último partido empataron de local cero a cero con el Deportivo Lara.

Para los dirigidos por Cristian Ferlauto tienen que ganar si o si el domingo, no pueden seguir perdiendo puntos y más cuando lo hacen de local, los Guerreros de la Montana no muestran un buen fútbol y así lo demuestran los resultados, aun no ganan en el torneo y suman 3 derrotas en 5 compromisos.

El volante de Trujillanos, Wildyjhon Vivas hablo un poco acerca del duelo del próximo fin de semana. “Es uno de los rivales que todos los años se refuerza muy bien, cuenta con jugadores de mucha experiencia combinado con un grupo joven que busca dar la pelea, eso no es obstáculo para que nosotros no salgamos a hacer valer la casa este domingo”.

Vivas también destacó, “en cada una de nuestras líneas tenemos jugadores de roce y experiencia, por ello debemos estar claro que primero debemos referenciar bien a sus elementos para contrarrestarles y de allí sacarle el jugo a la versatilidad y calidad de todos nosotros, contamos con jugadores de buen pie, de buena pegada y que la visión de juego puede hacer diferencia este domingo”

Por parte del Deportivo La Guaira, un jugador que conoce muy bien Valera es Irwin Antón y dio sus impresiones de cara al partido, “Es una plaza complicada, ellos allá no regalan nada”, dijo de entrada. “Ese es un equipo que siempre lucha, son muchos chamos jóvenes, van a pelear con el empuje de la gente y ayudados por el clima, al que están mucho más acostumbrados que nosotros… Hay que saber manejar el partido allá y ser contundentes “.

“El equipo está bien, está compenetrado, todos estamos halando para un mismo lado. Faltan detallitos que se van a ir afinando en cada entrenamiento y nos van a dar esas victorias que queremos. Son cosas que en el transcurso del torneo vamos a ir mejorando”

Ahora un breve resumen de los últimos 5 compromiso entre ambos:

4/9/16 Trujillanos 2-2 Deportivo La Guaira. Clausura 2016

5/3/16 Deportivo La Guaira 2-0 Trujillanos. Apertura 2016

11/7/15 Trujillanos 1-1 Deportivo La Guaira. Transición 2015

31/1/15 Deportivo La Guaira 2-1 Trujillanos. Clausura 2015

3/12/14 Trujillanos 1-1 Deportivo La Guaira. Copa Venezuela 2014