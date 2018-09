Previa Nacional de Uruguay - Zulia FC: sin margen de error

La visita del Zulia FC a tierras charrúas para enfrentar al Nacional de Montevideo aparece en el calendario como un partido delicado por la situación que atraviesa el conjunto de Daniel Farías en cuanto a su comportamiento dentro de la cancha, sobretodo en el ámbito defensivo.

En frente, tendrán a un Nacional, dirigido por Martín Lasarte, que ha ganado todos sus partidos y que solo ha recibido tres goles en cinco partidos disputados. Con jugadores de la categoría de Fucile, “Tata” González, Polenta, Tabaré Viudez y Sebastián Fernández, el “Decano” busca trascender en la Copa Libertadores.

“Como defiendas atacarás, y como ataques defenderás”

En la rueda de prensa posterior a la victoria del Manchester City sobre el Middlesbrough por los Cuartos de Final de la FA CUP, Pep Guardiola, entrenador español del conjunto “citizen”, mantuvo que dentro del fútbol los comportamientos tácticos no son hechos aislados unos de otros, es decir que, “como defiendas atacarás, y como ataques defenderás”. En el entorno del Zulia FC, se ha querido establecer que los culpables principales de los 16 goles recibidos son los defensores y Renny Vega, quien se ha convertido en el centro de atención de los disgustos de los “fanáticos” del equipo. Pero, defender mal es una actitud que trasciende más allá de las capacidades de los defensores.

Las libertades tácticas que le ofrecen a sus delanteros, complica la labor de los defensores quienes se repliegan muy cerca de su guardameta rompiendo así el bloque completo del equipo y generando una división entre los defensores y atacantes muy amplia. Uno de los ejemplos más claros nace desde la banda derecha donde, Jefferson Savarino tiene su punto de partida.

Los pocos de retrocesos del “10” negriazul, le generaron problemas a Torín y ahora a Rivillo cuando el lateral rival apoya al volante y le hacen un 2x1 en ataque, lo que termina generando la salida de Junior Moreno del doble 5 para apoyar al lateral, lo que a su vez, complica las labores del otro volante defensivo quien se queda solo y desprotegido. Por izquierda, pasa menos pero si pasa cuando Orozco no hace las labores defensivas. El segundo problema surge con la poca capacidad de presión alta que tiene el Zulia FC para recuperar la pelota lo más lejos de su arco posible y neutralizar desde el comienzo los circuitos de juego del rival. O es una o la otra, pero nunca ninguna.

En ataque, el performance es positivo en cuanto a cantidad pero no en cuanto a fluidez y colectividad. El equipo es dependiente del tridente para hacer daño a su rival y, de ser neutralizados, no tienen una opción B o C para resolver los partidos. Pero, no es fácil frenar a esas tres bestias que, si te descuidas, te pueden enterrar.

Nacional, un rival complicado

Después de los dos primeros partidos del Grupo G de la Copa Libertadores, el Nacional de Montevideo fue el que mostró mejores rendimientos colectivos e individuales en condición de visitante ante el Lanús argentino, el mejor equipo del balompié gaucho en las últimas temporadas.

Un equipo inteligente que sabe cuándo puede arriesgarse y como todo conjunto uruguayo cuenta con una mística competitiva envidiable en cualquier parte del mundo. Se mantiene invicto en el 2017 con cuatro victorias en el torneo local, ubicándose tercero a dos puntos del líder que tiene dos partidos más, y la victoria antes mencionada por la Copa Libertadores.

Sus jugadores más destacas son Jorge Fucile, Álvaro “Tata” González”, Diego Polenta y Tabaré Viudez quienes formarón parte de la selección de Uruguay en algún momento de sus carreras y ahora quieren trascender lo más posible en la Copa Libertadores.

Antecedentes

Primera vez que el Zulia FC jugará un partido oficial como visitante, es decir, que será la primera vez que juegue en suelo uruguayo en su corta historia. Por otro lado, Nacional si tiene antecedentes ante conjunto venezolanos y zulianos en competencias internacionales. Aquí le mostramos sus estadísticas:

Contra equipos venezolanos:

12 partidos disputados: 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas

27 goles a favor y 15 en contra

Contra equipos zulianos:

2 partidos disputados: 1 victoria y 1 empate

3 goles a favor y 2 en contra

Hace 11 años…

El Unión Atlético Maracaibo disputó la Copa Libertadores 2006 y le tocó visitar al Nacional de Montevideo en un partido correspondiente a la fase de grupos. En aquella oportunidad, el equipo marabino, consiguió un empate histórico para el balompié criollo porque significó la primera vez que un equipo venezolano sacaba puntos en Copa Libertadores en suelo charrúa.

En aquel equipo del UAM destacaban Gilberto Angelluci, Pedro Fernández, Héctor González, Darío Figueroa, Rafael Castellin, Guillermo Beraza, Cristian Casseres, Giancarlo Maldonado, Vicente Suanno y Elvis Martínez. Por otro lado, en el Nacional aparecían nombres como los de Mauricio Victorino, Chory Castro y Juan Albín. Luis Suarez, hoy uno de los mejores jugadores del mundo, no jugó por una lesión.

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Wilson Lamouroux arbitrará el encuentro

El colombiano será el responsable de imponer justicia en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. Este encuentro significará el decimo en la Copa Libertadores en su cuarta edición como principal.

En la edición del 2014, fue el árbitro del encuentro entre el Santos Laguna de México contra el Deportivo Anzoátegui, donde el equipo azteca goleó 3-0 en condición de local. En ese partido amonestó a cinco jugadores en un partido que significó su debut en la Copa Libertadores de América.

En el 2016, dirigió el empate entre Trujillanos y Sao Paulo de Brasil por la fase de grupos. En ese partido, Edixón Cuevas disputó los 90 minutos en el equipo de Horacio Matuszyczk. Su primer encuentro en Venezuela por la Copa Libertadores. En la actual edición ya dirigió dos partidos: el empate entre Independiente del Valle y Deportivo Municipal, y la igualdad entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro. Ha dirigido 143 partidos en su carrera 760 tarjetas amarillas y 37 tarjetas rojas.

Probables alineaciones: