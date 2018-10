Baldivieso: "Hemos sabido manejar el partido"

El Carabobo FC consiguió una importante victoria en casa con marcador de 1-0 ante Atlético Venezuela, que lo ayudó a despegar de la parte baja de la tabla. El entrenador del conjunto granate, Julio César “El Emperador” Baldivieso la ha calificado de “confortante”. Sin embargo, no deja de pensar en la temática de los goles.

Ante la falta de definición de gol del equipo carabobeño, el estratega ha expresado que se mantiene trabajando en ello, pero que aun así disfrutó de la victoria de hoy. “Es una asignatura pendiente que me tiene preocupado, porque el equipo juega muy bien al fútbol, crea muy buenas situaciones de gol pero no definimos. De todas maneras son tres puntos importantes”, señaló. Además opina que hay muchos futbolistas con ansiedad de gol, como el caso de Novoa y Tobar. Pero que aún así, todo esta problemática se solucionará con el transcurrir de los partidos.

Sobre la polémica del supuesto mal juego del Carabobo, el entrenador aseguró que “hay algo oscuro detrás” en la opinión pública y adjudicó que los comentarios no le quitan el sueño. “No tengo problema con nadie, creo que la vida es muy linda para amargarme y pelear con alguien. Me encanta dormir feliz y tranquilo todas las noches. No tengo tiempo de pelearme con nadie”, dijo.

La franquicia granate se vio envuelta en una situación extradeportiva en torno a Baldivieso, con respecto a las transmisiones televisivas. El estratega provechó para hacer hincapié en los jugadores como afectados: “Me preocupa y me da pena por los futbolistas, porque ellos merecen que la gente los vea por la calidad que tienen (…) La vida es muy linda y muy corta, no tengo tiempo para pelearme con nadie ni hacerme enemigo de nadie. Yo vine a trabajar, así como lo están viendo”, agregó.

Por la misma vía, el exseleccionador boliviano resaltó el gran trabajo hecho en lo que va de Torneo Apertura, recordando que el equipo cuenta con una sola derrota y se mantiene invicto de local. De momento, el Carabobo marcha en la novena posición de la tabla con cinco puntos, a tan solo uno de los puestos de clasificación, y con dos partidos menos.

El estratega se mostró satisfecho por la actuación mostrada por sus dirigidos. “Me gustó todo. Paciencia para llegar al gol, hemos tenido todo el partido. Eficacia, tenencia de pelota, actitud. Hemos tenido todo. Obviamente el rival también juega, no por nada ganó en Chile. Vino con esa dirección anímica, complicado pero hemos sabido manejar el partido”, acotó.

Retomando el tema de los goles, el “Emperador” ha hecho saber a la opinión pública que el equipo no para de trabajar arduamente el tópico de la definición, pero que se siente tranquilo ya que es “cuestión de rachas”, y prontamente el combinado entrará en una positiva. Asimismo señaló tener confianza en Tobar y Novoa para producir goles, también en todo el equipo que “juega muy bien al fútbol”.

El próximo compromiso del Carabobo FC será ante el Deportivo La Guaira, en el Olímpico de la UCV. “El siguiente objetivo es el próximo domingo, voy objetivo por objetivo (…) (La Guaira) tiene una plantilla importante. Pero nosotros vamos a ir a lo nuestro, que es proponer fútbol y buscar los resultados afuera”, sentenció Baldivieso.