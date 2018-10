Josef Martínez brilló con Atlanta United

"Estamos muy contentos con la llegada de Josef", afirmaba Gerardo Martino, entrenador del Atlanta United, semanas atrás, al Diario Líder. Ciertamente, habrá aumentado el gusto del estratega argentino para con la llegada del venezolano después de la fantástica noche del ex Caracas FC ante el conjunto de Minnesota. Martínez, se erigió como la figura principal del partido luego de marcar el primer Hat-trick en la historia del club estadounidense.

Josef Martínez comenzaría su magistral actuación tan sólo cuando habían transcurrido tres minutos del primer tiempo. El vinotinto, marcaría el primer tanto de la noche en su primer contacto con el esférico. Un muy buen disparo ajustado al poste izquierdo por parte del criollo significó el comienzo de lo que sería una de sus mejores noches como profesional. La tripleta se vería consumada para el venezolano gracias a sus anotaciones en el minuto 27 y 75 -dejó regado con gran habilidad al meta rival-, respectivamente.

El delantero de 23 años de edad, asimismo, fue anunciado en el once ideal de la semana en la MLS, compartiendo sitio con jugadores destacados como David Villa -máximo goleador de la selección de España-, Pablo Piatti y Tim Howard.

Sin duda alguna, ha sido un arranque más que positivo para el venezolano tras su irregular campaña en el Torino, club que participa en la Serie A de Italia. Josef Martínez llegó al país americano después de actuar en tres temporadas con el club italiano, acumulando más de 58 partidos -34 como titular- y 2.900 minutos. Pero la escasa participación que tuvo en la última campaña le obligó a buscar nuevos aires, y Estados Unidos se augura como el ambiente idóneo para que el criollo retome su nivel futbolístico, que resulta beneficioso tanto para su carrera como para la selección nacional, ya que los principales delanteros venezolanos no disfrutan el mejor momento con sus clubes.

