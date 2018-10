Andrés Ponce: "La convocatoria me motiva mucho"

Andrés Ponce es uno de los seis jugadores que no sobrepasan la veintena en la convocatoria anunciada por el seleccionador nacional para los próximos compromisos de eliminatoria, de cara al Mundial de Rusia 2018. A pesar de contar con pocos minutos en su club -Lugano de Suiza- , Ponce se hizo con un lugar en la delantera Vinotinto, donde tratará de responder con goles su llamado a la selección.

"La convocatoria me motiva mucho, siempre me hace ilusión", afirmó el jugador. "Entreno al máximo para poder estar en la selección y ser llamado es una motivación extra por lo que pasé después de la lesión", alargó Ponce, que se mantuvo un par de meses al margen de las canchas por una lesión de meniscos en la rodilla derecha. "Trabajo mucho y esto es una recompensa. Espero aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se me pueda dar”, añadió el criollo, en declaraciones ofrecidas al programa Lavinotinto.com.

ACTUALIDAD CON EL LUGANO

Ocho partidos -dos como titular- y más de 200 minutos, son los números que acumula Andrés Ponce con el AC Lugano, en la primera categoría de Suiza. El ex Deportivo Táchira, restó importancia a su presente en el club europeo, "Vengo de una situación bastante difícil, pero seguimos trabajando más allá de que no he visto mucha acción. Siempre me entreno al máximo". "Este fin de semana pude ver más minutos, espero que siga siendo así y que comiencen a llegar los goles", manifestó el jugador que disputa su cuarta temporada -primera en Suiza- en el viejo continente.

OPORTUNIDAD EN LA VINOTINTO

Ponce, contenderá con José Salomón Rondón, Josef Martínez y Christian Santos, un lugar en el once venezolano, "Estoy atento a lo que dice el técnico, quiero aportar un granito de arena en lo que se viene que es muy importante para nosotros", declaró.

La selección de fútbol de Venezuela, se ubica en la última posición en las eliminatorias al próximo mundial de fútbol, y, salvo un despertar increíble, no asistirá a la próxima cita que se realizará en Rusia. Andrés Ponce, concluyó comentando que "Se necesita ganar y sumar puntos“.