La Vinotinto Sub-20 arrancará su preparación internacional en Chile

La selección nacional sub-20 ejecutará su primera concentración en el extranjero como preparación a la copa del mundo de la categoría, que se disputara este año en Corea del Sur. El trabajo arrancará el próximo fin de semana con los 17 convocados por Rafael Dudamel, que viajarán junto a la absoluta para jugar dos partidos amistosos.

Los encuentros serán realizados los próximos 26 y 28 de marzo a las 9:00 de la mañana (hora local) frente a la selección chilena sub-20 y la Universidad de Chile respectivamente, los cuales significarán los primeros preparativos de élite internacional de cara al Mundial a realizarse.

Los jugadores Wuilker Faríñez, Joel Graterol y Yeferson Soteldo no están en la lista de convocados debido a que estos tres estarán con la absoluta en el compromiso de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018, sin embargo no se cierra la posibilidad de que puedan ver minutos en los encuentros de la Sub-20. Una de las cosas que resalta en la lista de llamados es la presencia de futbolistas que no estuvieron citados al módulo mixto realizado la semana anterior en el CNAR; ellos son el volante José Pinto (Zamora F.C.), quien estuvo presente en los preparativos previos al Sudamericano y el merideño Jesús Ramírez (Tiburones de Veracruz), quien fue llamado en el quinto módulo de preparación realizado en año anterior en Barquisimeto.

Asimismo destaca la presencia de Samuel Sosa, futbolista que no fue elegido para viajar a Ecuador a disputar el Sudamericano. El joven carabobeño, perteneciente al Deportivo Táchira, está viviendo un momento futbolístico excelente en su club, y lo demostró en el partido ante JBL en el que marcó un gol importante. Además de eso, es uno de los jugadores que suenan para inscribir su nombre en el Mundial de Corea.

Convocatoria completa:

Portero: Rafael Sánchez (Deportivo Táchira).

Defensores: Ronald Hernández (Zamora F.C.), Juan García (Aragua F.C.), Williams Velásquez (Estudiantes de Caracas), Josua Mejías (Carabobo F.C.), Nahuel Ferraresi (Deportivo Táchira), Sandro Notaroberto (Zulia F.C.), Eduin Quero (Deportivo Táchira) y José Hernández (Caracas F.C.).

Mediocampistas: Ronaldo Lucena (Zamora F.C.), Luis Ruiz (Zulia F.C.), José Pinto (Zamora F.C.), Heber García (Sud América, Uruguay), Sergio Córdova (Caracas F.C.) y Samuel Sosa (Deportivo Táchira).

Delanteros: Ronaldo Chacón (Caracas F.C.) y Jesús Ramírez (Tiburones de Veracruz, México).