Previa: Varios platos fuertes en la Jornada 8 del Apertura 2017

La jornada ocho de la primera división del fútbol profesional venezolano se disputará entre el próximo 18 y 19 de marzo con varios platos fuertes que se roban la atención de la gran fanaticada del fútbol criollo. Si bien los nueve cotejos lucen sumamente atractivos, varios rivales directos se verán las caras en esta fecha para seguir consolidando los puestos de la tabla de posiciones. Deportivo La Guaira vs. Carabobo FC, Deportivo Táchira vs. Deportivo Lara y Zulia FC vs. Zamora FC, serán tres duelos de impacto.

Deportivo Lara quiere seguir en la cima de la tabla pero tiene una dura prueba por delante visitando al siempre complicado Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo. El cuadro aurinegro es el único equipo invicto de la competición hasta el momento y ubicado en la tercera posición de la competición y con dos partidos menos que los rojinegros, una victoria podría catapultarlos al liderato de la tabla.

17 unidades producto de cinco victorias, dos empates y una derrota, mantienen al cuadro crepuscular en la cima. Mientras que el Deportivo Táchira ha disputado seis encuentros logrando un total de 14 unidades producto de cuatro victorias y dos empates. En el banquillo también se vivirá un duelo interesante ya que se enfrentan dos de las defensas más sólidas del torneo, por lo que el duelo de estrategias entre Leonardo González y Santiago Escobar será clave para triunfar.

Litoralenses y Granates

Otro duelo entre rivales directos se disputará entre el Deportivo La Guaira y el Carabobo FC. Los litoralenses vienen de caer ante el siempre complicado Trujillanos FC en Valera, mientras que los Granates vienen de vencer a una de las gratas revelaciones de la competición Atlético Venezuela, por la mínima diferencia en casa.

Deportivo La Guaira quiere recuperarse de la derrota en Valera / www.deportivolaguaira.com.ve

Los dirigidos por Eduardo Saragó marchan en la séptima casilla de la tabla cosechando tres victorias, dos empates y dos derrotas. Por su parte, los granates se ubican en la novena posición con ocho unidades producto de dos victorias y dos empates. Los dirigidos por Julio C. Baldivieso han sido junto al Deportivo Anzoátegui los equipos que menos goles han recibido con dos, mientras que también se ubican en el lote de equipos que menos ha marcado, solo por encima de Portuguesa FC.

Duelo de Libertadores

Este fin de semana se vivirá un cotejo de altos kilates entre dos cuadros que hacen vida en la competición de clubes más importante del continente americano. El inspirado Zulia FC, que viene de vencer al Nacional uruguayo de visitante en Copa Libertadores de América, enfrentará a un Zamora que también hace vida en la competición internacional y que en el Torneo Apertura marcha actualmente en la segunda posición.

Zulia FC quiere trasladar su buen momento copero a la liga doméstica / www.zuliafc.com.ve

Zulia FC viene de caer de manera aplastante en su último compromiso del Apertura cinco goles por cero a manos del Aragua FC, pese a ello, los petroleros se ubican en puestos clasificatorios en la casilla seis tras cosechar 10 unidades producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Completan la jornada Deportivo Anzoategui vs. Metropolitanos en Puerto La Cruz, Atlético Venezuela vs. Deportivo JBL en Caracas, Atlético Socopó ante Monagas en Socopó, Portuguesa FC vs. Trujillanos FC en Acarigua, Estudiantes vs. Caracas FC en Mérida y Mineros vs. Aragua FC en Puerto Ordaz.

Hasta el momento el Torneo Apertura ha demostrado ser uno de los más competitivos de los últimos tiempos, sin que ninguno de sus equipos muestre ser un claro dominador. Tanto en la parte alta como en la parte baja hay una fuerte lucha de lado y lado, una por clasificar y otra por alejarse del descenso que hace el fútbol criollo muy atractivo para la fanaticada.