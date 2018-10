Metropolitanos consiguió tres puntos de oro

Rojas, Carrillo, Medina, Trejo, Hernández, Arciniegas (C), Larotonda(Peñafiel, min. 89), Padilla, Abdurachman(Acosta, min 75), Britos, Palencia(Rentería, min. 58)

Metropolitanos FC : Rojas, Carrillo, Medina, Trejo, Hernández, Arciniegas (C), Larotonda(Peñafiel, min. 89), Padilla, Abdurachman(Acosta, min 75), Britos, Palencia(Rentería, min. 58)

Deportivo Anzoátegui : Velásquez, Yendis(Mirabal, min. 72), Vásquez, Remirez, Rodríguez, Centeno, Martins (C), Canelón, Medori(Jaimes, min. 72), Cumana(Ugo, min.61), Ortiz

Metropolitanos FC conquistó tierras orientales ya que venció por la mínima al Deportivo Anzoátegui en el Estadio Olímpico José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz en el partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2017 del Fútbol Venezolano.

El conjunto dirigido por Rafael Santana pisó el engramado con las aspiraciones de llevarse aunque sea un punto a Caracas, pero sabían que no la tendrían fácil puesto que se enfrentaban a un “Acorazado Oriental” que quería hacer respetar su casa, en términos generales el favorito en este encuentro eran los locales por el torneo discreto que vienen haciendo y por la victoria que consiguieron en Copa Sudamericana, en cambio los visitantes de a poco están hallando su estilo de juego, pese a no conseguir los resultados que esperaban en el inicio de la liga querían demostrar que la victoria de la semana pasada ante Estudiantes de Mérida no fue casualidad.

Comenzó el primer tiempo y Metropolitanos ya empezaba a hacer temblar la portería de Beycker Velásquez con un potente disparo de Abdurachman que por poco llegó a sorprenderlo cuando apenas transcurrían 3 minutos de haber comenzado el cotejo, pasaban los minutos y ambos equipos no se hacían daño pero el equipo que más proponía era el equipo “Violeta”, a los 20 minutos Alfredo Padilla trató de sorprender con un derechazo desde los 35 metros pero el esférico rosó el travesaño, los locales buscaban generar ocasiones de gol en un partido muy disputado en la mitad de la cancha, Charles Ortíz a los 35 minutos dio un cabezazo que logró detener sin problema alguno el canserbero Tito Rojas, sin tiempo para más terminó un primer tiempo muy parejo entre estos dos equipos.

En el comienzo del segundo tiempo los visitantes nuevamente se hicieron protagonistas con un cabezazo de Juan Medina que pasó cerca del arco local, “El Aurrirojo” buscaba generar ocasiones de peligro, pero no hacía mayor daño, “Los Violetas” bombardeaban a Beycker Velásquez que tuvo una excelente actuación en este encuentro evitando que el equipo visitante anotase un gol que cambiara totalmente el juego.

Faltaban 10 minutos para finalizar el compromiso y todavía no lograban romper la paridad, parecía que así terminaría todo con un punto para cada bando, el árbitro otorgó 4 minutos más a este duelo que en los papeles favorecía más a Metropolitanos en sus aspiraciones de permanencia, en el minuto 90+1 llegó el gol del capitán “Violeta” Andersón Arciniegas quien con un derechazo rompió el cero en el José Antonio Anzoátegui, el principal pitó el final del partido y dándole 3 puntos de oro para el conjunto dirigido por Rafael Santana.

Con este resultado Metropolitanos rompe la estadística puesto que en los 3 enfrentamientos anteriores que ha tenido contra los "Aurrirojos" no había podido ganarle, con este resultado sube al puesto 11 con 8 puntos producto de 2 ganados, 2 empates y 4 perdidos, mientras que Deportivo Anzoátegui se encuentra en la décima posición con 8 puntos gracias a 2 ganados, 2 empates y 2 perdidas.