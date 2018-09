Josef Martínez, el nuevo alcalde de Atlanta

Para todos los amantes del fútbol en Venezuela el fichaje de Josef Martínez por el recién nacido Atlanta United FC, debutante en la MLS 2017, supuso un bajón en la carrera del carabobeño y muchos dudaron de sus capacidades tras no haber podido triunfar en el Torino de la Serie A de Italia, club en el que permaneció por dos temporadas y media.

Sin embargo, Josef y su agente, Sebastián Cano, estaban muy convencidos de lo que les ofrecía el equipo del estado de Georgia y en palabras del propio no dudaron nunca de llevar la carrera del ex jugador del Caracas FC a suelo norteamericano. En este conjunto, fueron recibidos de gran manera y el goleador vinotinto sería entrenado por el ex seleccionador de argentina, Gerardo Martino.

Desde su llegada al club, Martínez volvió a ser importante dentro de un conjunto y a ser la principal carta ofensiva, algo que había perdido en Turín con la explosión de Belloti. Pero para el "Tata" Martino él era un fichaje importante y una futura pieza clave para la temporada de debut del club georgiano en la considerada primera división del balompié de Estados Unidos.

Rendimiento de primer nivel

Martínez logró llegar cuando el equipo de Atlanta se encontraba en pretemporada, de hecho, logró jugar algunos partidos antes de debutar en la MLS y en ellos marcó un par de tantos, pero además se metió al público y compañeros en el bolsillo con todo su desgaste físico dentro de la cancha.

Llegada la temporada el delantero de 23 años demostró desde el primer minuto de qué está hecho. En el partido inaugural perdieron el partido ante su público, pero Josef jugó un buen partido y a pesar de la derrota ante el Red Bulls de Nueva York se llevó elogios de la grada.

Pero el verdadero "reventón" ocurrió ante el también debutante Minnesotta. En este compromiso, jugado completamente bajo una fuerte nevada, el venezolano anotó tres dianas para la holgada victoria de los de Martino y así se generó el amor de los aficionados de Atlanta por él.

Un amor que fue alimentado el día de hoy ante el Chicago Fire, equipo al que Josef Martínez no perdonó y le anotó dos dianas. Fue nuevamente nombrado "Man of the Match", además de ovacionado por toda la grada.