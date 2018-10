Carabobo FC venció a La Guaira y sumó sus primeros tres puntos en la carretera

Edixson González, José Manríquez, Carlos Rivero (C), Hugo Soto, Richard Badillo, Carlos Suárez, Maurice Cova (Eduard Bello 46’), Marlon Fernández, Aquiles Ocanto, José Bandez* (Christopher Montaña* 78’), Tommy Tobar (Cristian Novoa 61’). DT: Julio César Baldivieso.

Edixson González, José Manríquez, Carlos Rivero (C), Hugo Soto, Richard Badillo, Carlos Suárez, Maurice Cova (Eduard Bello 46’), Marlon Fernández, Aquiles Ocanto, José Bandez* (Christopher Montaña* 78’), Tommy Tobar (Cristian Novoa 61’). DT: Julio César Baldivieso.

Carabobo FC : Edixson González, José Manríquez, Carlos Rivero (C), Hugo Soto, Richard Badillo, Carlos Suárez, Maurice Cova (Eduard Bello 46’), Marlon Fernández, Aquiles Ocanto, José Bandez* (Christopher Montaña* 78’), Tommy Tobar (Cristian Novoa 61’). DT: Julio César Baldivieso.

Alan Liebeskind, Gabriel Miranda*, Roberto Tucker, Franklin Lucena, José Luis Granados, Arles Flores (Manuel Granados 50’), Francisco La Mantía (Michael Covea 78’), César González (C), Gustavo Rojas (Juan Carlos Azócar 62’), Edwin Aguilar, Zamir Valoyes. DT: Eduardo Saragó.

Alan Liebeskind, Gabriel Miranda*, Roberto Tucker, Franklin Lucena, José Luis Granados, Arles Flores (Manuel Granados 50’), Francisco La Mantía (Michael Covea 78’), César González (C), Gustavo Rojas (Juan Carlos Azócar 62’), Edwin Aguilar, Zamir Valoyes. DT: Eduardo Saragó.

Deportivo La Guaira : Alan Liebeskind, Gabriel Miranda*, Roberto Tucker, Franklin Lucena, José Luis Granados, Arles Flores (Manuel Granados 50’), Francisco La Mantía (Michael Covea 78’), César González (C), Gustavo Rojas (Juan Carlos Azócar 62’), Edwin Aguilar, Zamir Valoyes. DT: Eduardo Saragó.

El Carabobo FC consiguió su primera victoria de visitante en lo que va de Torneo Apertura. Lo hizo ante el Deportivo La Guaira con marcador de 0-1. Cristian “Chispa” Novoa ingresó desde el banquillo para darle el triunfo a los granate con un gol de cabeza al minuto 75.

Luego de un minuto de silencio en honor a Manuel Navarro -ex profesional del fútbol venezolano-, el principal Jesús Valenzuela dio inicio al encuentro en la capital. Los primeros minutos del partido no vieron acción mayor, todo fue ida y vuelta por parte de los dos conjuntos sin peligro alguno. Sin embargo fue el Carabobo el primero en llegar al área rival con dos disparos desviados que no llegaron a preocupar al arquero rival.

El Deportivo La Guaira despertó al 18’ con un disparo de Edwin Aguilar que rozó al larguero. Por otro lado, el conjunto de Eduardo Saragó tuvo la más clara del primer tramo de partido con un tiro libre de César “Maestrico” González que fue a la puerta, pero Edixson González la pudo despejar la pelota que luego de chocar con el palo izquierdo fue despejada por la defensa granate.

Ninguno de los dos equipos pudo mover el marcador en la primera mitad, que quedó en cero para el descanso. Para el segundo tramo, Julio César Baldivieso no esperó más y efectuó su primera modificación dándole ingreso a Eduard Bello en sustitución del mediocampista Maurice Cova, todo con intenciones de reforzar la ofensiva.

Los granate estuvieron cerca de irse adelante al 56’ con una opción que tuvo Eduard Bello de cabeza, pero el volante la estrelló del horizontal. Posterior a ello el partido siguió la dinámica de los ataques del Carabobo, mientras que La Guaira buscaba hacer daño a fuerza de contragolpes.

Los minutos siguieron transcurriendo, pero ninguno de los dos equipos encontraba la puerta. Baldivieso seguía en búsqueda del resultado, y optó por llevar a Novoa al gramado en sustitución de Tommy Tobar… dicho cambio tuvo su resultado al 75’, con una jugada que tuvo inicio con Ocanto, Eduard Bello se encargó de enviar un centro al punto penal que encontró a Novoa y de un cabezazo la depositó en la red y así acabar con su silencio de gol en lo que va de 2017.

Luego de la anotación, Carabobo mantuvo la posesión de la pelota mientras que los dirigidos por Eduardo Saragó solo crearon peligro en una ocasión con un remate del colombiano Zamir Valoyes que se escapó cerca de la portería de González. Sin embargo, el conjunto visitante siguió en la búsqueda de ampliar el marcador… Aquiles Ocanto la puso por encima de la puerta de Alan Liebeskind con un tiro libre al 88’, y un minuto más tarde fue Bello quien se quedó a casi nada de conseguir el gol.

De esa forma, el principal le dio fin al partido, acreditando los tres puntos al conjunto granate que ahora se sitúa de séptimo en puesto con dos partidos menos. Así Carabobo suma su primer triunfo de visitante en lo que va de Torneo Apertura y rompió con una racha de tres años en los que no había podido vencer al cuadro litoral.

El próximo compromiso del Carabobo FC será ante Mineros de Guayana el próximo sábado 25 de marzo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, encuentro reprogramado correspondiente a la primera fecha. Por su parte, el Deportivo La Guaira se trasladará a Maracaibo para enfrentar a Deportivo JBL.