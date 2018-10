Dudamel: "Yo les he pedido el carácter para seguir compitiendo"

El estratega de la selección nacional, Rafael Dudamel, compadeció en rueda de prensa luego de la derrota contra Chile por 14ta jornada de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, donde el combinado criollo se mantiene en la última posición con seis puntos.

“Esperaba el momento del final del primer tiempo para tener a mis jugadores y reanimar el equipo. Lo conseguimos y luego se plasmó otra Venezuela en la cancha con mayor dinámica y mayor intención de jugar”, afirmó Dudamel, luego de que en los primeros 45 minutos el conjunto local sacará tres goles de diferencia con una gran actuación de Arturo Vidal y Alexis Sanchez.

“El gol nos permitió un despertar futbolístico. El segundo tiempo fue mucho mejor para nosotros. En el primer tiempo contamos con dos o tres ocasiones claras frente uno de los mejores arqueros del mundo y eso fue un indicativo para después”, analizó el ex guardameta, confirmando el crecimiento de los criollos en la segunda mitad teniendo en cuenta, que lo amplió del marcador generó un relajó del conjunto local. “El resultado se consumó en el primer tiempo. Después fuimos más atrevidos. Hubo incidencias puntuales que pudieron hacer que el partido estuviera más cercano, pero no ocurrieron. Un gol que todos ustedes vieron por la repetición, no así lo tiene el árbitro para poder verlo”, agregó.

“Yo les he pedido a los futbolistas el carácter para seguir compitiendo, para levantarse. Eso nos va a forjar una gran personalidad como equipo, que nos permitirá ser cada día más estructurados”, continuó el estratega, que confía en el desempeño de sus jugadores pese a no competir por un cupo al Mundial de Rusia.

“Aquí me van a encontrar siempre firme y convencido de lo que somos capaces. Dentro de toda la proyección que vamos teniendo, hablando de Catar, hay que tener mucha claridad y firmeza. Yo llevo un año en la Selección y hemos contado con todo el apoyo de la dirigencia para trabajar en el tema que a mí me compete: el fútbol. Hemos clasificado a mundiales juveniles y eso es algo muy bueno”, concluyó Dudamel.