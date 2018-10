Arquimides Figuera disfruta del buen momento de Universitario

Dos triunfos de manera continua, gran rendimiento en el medio del campo y actuaciones que parecieran indicar que ha vuelto a ser el mismo que arranco el año con Universitario, es la realidad del mediocentro venezolano, Arquimides Figuera, quien parece volver a encontrarse con su juego, ademas de admitir sentirse a gusto con el estilo de juego del equipo crema.

En un inicio flojo para el equipo del venezolano, lo que desencadeno la destitución de Roberto Chale, los merengues han ganado sus dos últimos compromisos de manera clara, todo bajo la conducción de Pedro Troglio, quien tomo las riendas del equipo ante Alianza Lima, en el Superclasico del fútbol peruano.

Figuera, confesó que le gusta el nuevo estilo de la "U", el cual se basa en una presión alta y una rápida progresión ofensiva, siendo el venezolano pieza fundamental en las ultimas dos fechas de este esquema, en el que ha anotado 1 gol, ha repartido 3 asistencias y ha sumado buenos minutos en el terreno de juego.

"Estoy bastante contento por el resultado de hoy (ante UTC), pero más allá de eso creo que corrimos todo el partido. Realmente, antes del clásico nosotros nos preparamos mental y físicamente, creo que lo hemos demostrado", expreso "Camuro".

En la primera incursión en el exterior para el ex Deportivo La Guaira, se ha encontrado con aspectos totalmente nuevos para el, como lo son el de intentar pegarle mas al arco y ser un asistidor, razón por la que el venezolano comentó que “el gol que le anoté a Alianza me dio mucha confianza y seguramente intentaré pegarle de afuera más seguido, incluso el profe a veces me dice para patear los tiros libres. Tengo que aprovechar esa confianza al máximo”.

Universitario, marcha sexto en el Grupo B con 12 puntos. Este proximo fin de semana jugará frente al Sport Huancayo, quien es el escolta de Cajamarca, lider del grupo B del Torneo de Verano en Peru.