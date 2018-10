Caracas ganó por goleada en el 'Derbi Capitalino'

Partido entre Caracas FC vs Atlético Venezuela celebrado en el Estadio Olímpico de la UCV correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura del fútbol profesional venezolano

INCIDENCIAS : Partido entre Caracas FC vs Atlético Venezuela celebrado en el Estadio Olímpico de la UCV correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura del fútbol profesional venezolano

El fútbol decía presente una vez más en el Estadio Olímpico de la UCV, en esta ocasión se enfrentaron el Caracas FC contra Atlético Venezuela, partido que terminó con victoria del ‘Rojo’ por goleada 3 a 1. Con este triunfo los dirigidos por Noel ‘Chita’ Sanvicente consiguieron su tercera victoria del torneo y manteniéndose en la apretada lucha de los equipos que se sitúan en la mitad de tabla para conseguir un cupo a la siguiente fase del campeonato faltando 4 fechas para terminar el Torneo Apertura del Fútbol Profesional Venezolano.

Caracas pisó el engramado del Olímpico en compañía de sus más fieles fanáticos, con un partido menos en comparación con el ‘Cuadro Nacional’ en estos últimos partidos que le restan será vital no perder ni un punto, ya que jugaría en contra para conseguir una esperada clasificación al octogonal.

El primer tiempo consistió en un juego muy parejo para ambas escuadras, ya que no había un dominador claro del partido. Los locales buscaron sorprender a los 5 minutos del compromiso por un remate de Gabriele Rosa que se fue desviado del arco defendido por el canserbero Jesús Briceño. El portero del Caracas, Eduardo Herrera, detendría un cabezazo de Cristian González cuando corría la fracción 21’ del encuentro; sin embargo Robert Hernández trató de sorprender con un remate, pero la esférica se iría por la raya final. Llegando al final un cabezazo de Andrés Sánchez sería la más clara de todo el partido en sus primeros 45 minutos, pero que terminaría con un empate parcial para estos dos equipos.

Ya en el segundo tiempo al conjunto local le cambió la cara y buscó el partido desde el principio de la misma, pero que al inicio ellos serían quienes tendrían la primera sorpresa, puesto que ‘El Atlético’ tuvo la primera de este tiempo con un cabezazo de Jhoel Salazar, pero Herrera sin problemas controlaría la situación. Entrando al minuto 49’ el árbitro pitaría un penal a favor del Caracas que no desaprovecharía Evelio Hernández para abrir el marcador. Después del gol ‘El Rojo’ empezó a ser claro dominador del partido, convirtiéndose en protagonista por buscar el arco rival para ampliar la diferencia ante el equipo que también hace vida en la capital. Al 65’ anotaría el monaguense Edder Farías por la asistencia que le realizó Evelio Hernández, que solo tuvo que empujarla el ex jugador del Monagas SC. Los dirigidos por ‘Nacho’ González obtendrían el descuento gracias a un tiro libre que cobró Luis Martínez en el 86’, pero segundos antes de finalizar el encuentro, Reiner Castro con un disparo que Briceño no logró detener sellaría la goleada para así acabarse el encuentro con victoria del Caracas que todavía se encuentra en pie de lucha para pasar a la siguiente fase.

El próximo partido del Caracas será de visitante en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia cuando se enfrente al conjunto del Carabobo FC el día domingo 30 de abril a las 7:00pm. Por otro lado el Atlético Venezuela tendrá de visita en el Estadio Brígido Iriarte al Aragua FC, partidos que serán correspondientes a la jornada 14 del Torneo Apertura.