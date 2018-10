Danny Pérez: "Es un sueno hecho realidad"

El pasado domingo por la jornada 11 del Torneo Apertura 2017, será recordado con mucha alegría por el juvenil de 17 años, Danny Pérez hizo su debut con el primer equipo. El jugador dio declaraciones al respecto.

“Me siento muy bien por la oportunidad que me dieron y por la confianza que me han mostrado. Estaba buscando desde el año pasado mi debut, trabajé varios años para esto y ya se me han dado dos oportunidades de jugar con el primer equipo. Me siento muy feliz por eso, porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien”.

El joven delantero destaco que es un sueño el poder debutar y que todo se debe al gran esfuerzo que hizo y en no perder la fe. “Es un sueño hecho realidad (haber debutado en Primera División), todo jugador trabaja para llegar a ser profesional y tener un día como el que yo tuve (el del estreno frente a Monagas S.C.). Me preparé mucho tiempo para lograrlo, gracias a Dios se me dio”.

Pérez además sigue cosechando triunfos, ya que entre semana fue nuevamente titular con el Deportivo La Guiara en un partido donde golearon a Metropolitanos, el jugador está feliz por que dicho compromiso fue presenciado por su familia. “Ellos (mis familiares) fueron todos al estadio contra Metropolitanos, me acompañaron para el partido y gracias a Dios pude jugar nuevamente. Están muy contentos todos, porque debutar era la primero, ya lo hice y volví a jugar. Espero seguir creciendo”.

Por último el juvenil destaco que debe seguir trabajando duro para ganarse la confianza de Eduardo Saragó y así tener un ritmo en partidos jugados con la Guaira. “Debo seguir así, mi meta es conseguir más minutos, aportar goles, asistencias y todo lo que sirva para apoyar al equipo. Luego pelear por un puesto en la titular y tratar de seguir (en la órbita de) la selección”.

Para finalizar se debe destacar que Danny Pérez participó con la Selección de Venezuela en el Sudamericano Sub17.