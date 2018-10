Liga Nacional de Futsal iniciará con 8 clubes

La Liga Nacional de Futsal en Venezuela (LNFSV) verá su inicio este sábado 29 de abril, con tan solo 8 equipos, destacando la presencia de los campeones de la Liga Superior, Caracas FSC y Deportivo Táchira, al igual que la ausencia de clubes como el vigente campeón Waraos de Tucupita o los competitivos Unión Sporting, Los Teques Futsal o Unión Altético Urdaneta.

Campeón ausente | Foto: Waraos Futsal

El proyecto originalmente tenía pautado presentar 2 divisiones, no obstante en 2016 sólo se jugó la primera y no la categoría de plata, en vista de los problemas económicos afrontados por las instituciones, las cuales sólo reciben como premio un trofeo, puesto que la FVF y CONAFUTSAL no autorizan que se entregue dinero al tratarse de una competición regida por la Comisión de Torneos Amateur, y además por segundo año consecutivo, no tendrán un representante en competiciones internacionales.

Gastos

Inscripción: 1.890.000 Bs.F-

Pagos: Sueldo de jugadores, cuerpo técnico y el resto del personal.

Equipamientos + comida + implementos deportivos + alquiler de canches + viajes + demás gastis logísticos.

Ingresos: Patrocinantes de cada club.

Premio: Trofeo

LNFSV pasó de tener 28 participantes en el Torneo Adecuación 2015, a 16 en el Apertura 2016 -como se pautó-, se redujo a 15 en el clausura y ahora apenas 8 equipos se inscribieron. La segunda división originalmente se jugaría con los 12 equipos que no clasificaran a primera en el adecuación y se manejaban otros interesados, pero los costos se igualaban a los de la principal competencia, por lo que resultó infructuosa su realización.

Centro Occidental

Deportivo Táchira.

Lara F.S.

Portuguesa Futsal.

Santa Bárbara FSC.



Centro Capital

Caracas FSC.

Deportivo Madeirense.

Deportivo Maracay.

Tigres FSC.

Para el 2017 se tenía previsto que la LNFSV iniciara en marzo con 16 equipos, no obstante se retrasó por la falta de patrocinios e incentivos; posteriormente el 12/3 se anunció el inicio para el 10 de abril con 4 grupos de 4 clubes y un torneo de ascenso con 8 divisas; luego se anunció que jugarían 10 equipos en 3 grupos; hasta llegar al resultado actual, a causa del retiro de Real Barinas FSV y Vikilandia de Guayana.

Fecha 1 (29/04)

Tigres FSC vs Caracas FSC |Vertical Hugo Chávez de la Victoria | 5:00 PM

Portuguesa vs Lara | Wibaldo Zabaleta | 7:00 PM

Dvo. Maracay vs Dvo. Madeirense | Mauricio Johnson | 7:15 PM

Santa Bárbara vs Dvo. Táchira | Andrés Eloy Blanco | 7:30 PM