Juan García habló del minuto de silencio en el FutVe

En varios estadios del fútbol venezolano se realizó un minuto de silencio en honor a los fallecidos y heridos durante las protestas en Venezuela, al respecto se manifestó el martes 2 de mayo, Juan “el lagarto” García, presidente de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela (AUFPV), en el programa Conexión Goleadora, de Deportiva 1300 AM.

"Tenemos las imágenes de las transmisiones del domingo, pero el minuto de silencio empezó el sábado", señaló García, explicando que se hizo tras el pitazo inicial, al no poder realizar la petición formal a la Federación Venezolana de Fútbol y debido a la no autorización de los árbitros, agregó "No fue solo en los partidos que transmitió TLT TV…se dio en -casi- todos los escenarios esta jornada". El máximo goleador en la historia de Venezuela, argumentó que se hizo por iniciativa de los agremiados y no de la asociación.

DANZ y Lara dieron el ejemplo | Foto Deportivo Lara

García también hizo referencia al bienestar de los futbolistas "Le mandamos una carta a la FVF y a la Asociación de clubes pidiendo la seguridad de todos los jugadores", destacando el choque entre La Guaira y Mineros, que se efectuó el 1 de mayo a las 3 de la tarde, en medio de las protestas “¿Por qué exponerlos a todo esto?” sentenció. Del mismo modo señaló los inconvenientes sufridos por Monagas Sport Club, que viajó desde Valera, vía terrestre y tuvo que quedarse todo un día en Maracay, ya que “la autopista estaba cerrada, porque eso hacen cuando hay manifestaciones”.

Para el directivo de la AUFPV, la FVF ignora su labor “Siempre le mandamos cartas y no obtenemos ninguna respuesta", asimismo expresó que durante la siguiente fecha “no habrá minuto de silencio porque ya se hizo”.

En otro orden de ideas, Juan García comentó a Deportes Unión Radio, que durante el partido entre Deportivo Táchira y Zamora FC no se realizó el minuto de silencio, puesto que "varios jugadores no estuvieron de acuerdo", según lo que le apuntó Jorge "Zurdo" Rojas, capitán del aurinegro.