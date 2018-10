Savarino nuevo jugador del Salt Lake

El volante ofensivo Jefferson Savarino se convierte en nuevo jugador del Real Salt Lake de la Major League Soccer, primera división del balompié de los Estados Unidos, en condición de préstamo proveniente del Zulia Fútbol Club, del fútbol criollo. La MLS comienza a teñirse cada vez mas de vinotinto.

“Savagol” marcó 37 goles con la elástica “petrolera” en 141 encuentros, siete de ellas en 14 titularidades en el año calendario en curso. Pero por encima de todo, quedará en la historia negriazul como el anotador del gol que valió la primera victoria del negriazul en una competición internacional.

“Le agradezco a Dios por la oportunidad. Sin él, nada de esto me estuviera pasando. Estoy muy contento. Vengo a la MLS, una liga que cada día ha ido creciendo. Podemos ver a Josef Martínez brillando aquí, un referente de la Vinotinto. Es una bonita oportunidad para seguir avanzando en mi carrera. Vengo a dejar el nombre de Venezuela y el del Zulia en lo más alto. Estoy muy agradecido con lo que Zulia FC me enseñó. Entrenadores, directivos, jugadores y fanaticada, solo me quedan palabras de agradecimientos para todos. Sé que Dios escribirá una nueva historia para mí en el fútbol de los Estados Unidos” , afirmó el volante criollo, que ahora buscará marcar la diferencia en los engramados estadounidenses.

Por su parte, el Zulia FC pierde a uno de sus mejores jugadores en uno de los momentos más delicados de la temporada debido a que el conjunto dirigido por Daniel Farías todavía no concreta su clasificación al Octogonal final del torneo Apertura 2017 y necesita ganar sus dos últimos encuentros si quiere clasificar a la segunda ronda de la Copa Libertadores de América, donde el combinado petrolero se ubica en la cuarta posición del grupo con 4 puntos en 4 partidos disputados.