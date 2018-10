Yeferson Soteldo: "Pensé que me iba a quedar sin Mundial"

La Selección Nacional de Fútbol sub-20 de Venezuela se prepara a todo ritmo en Italia para viajar hasta Corea del Sur y disputar el Mundial de la categoría en tierras orientales, competencia a la que accedió al conseguir el tercer lugar del Campeonato Sudamericano de Ecuador 201, en gran parte, gracias a las actuaciones de Yeferson Soteldo.

El jugador del Huachipato FC de la liga chilena vivió horas críticas cuando una artera patada de un defensor de Universidad de Concepción le obligó a abandonar el terreno en camilla y con mucho miedo de perderse el torneo en Corea. “Yo estaba desesperado cuando me dieron la patada, porque pensé que me iba a quedar sin Mundial, pero Dios es grande y mi mamá y todos me decían que tuviera fe, que no iba a pasar nada y gracias a Dios no pasó nada", declaró el ex jugador de Zamora FC a la prensa de la FVF.

El menudo jugador afirmó que ahora está mucho más tranquilo y que ahora debe seguir trabajando para recuperarse completamente de la rodilla y no tener complicaciones en el Mundial. Además de eso, Soteldo declaró en el Mundial tienen que cerrar todo el buen trabajo que han realizado desde el Sudamericano en Ecuador y quieren darle una alegría al país.

“Quiero llegar muy lejos, mi meta es llegar a la final, jugarla y con el favor de Dios, ganarla. Eso es lo que queremos y en lo personal aportar para para el equipo, porque sí le aporto al equipo y nos va muy bien, eso es lo más importante para mí”, analizó "Manzanita". Soteldo aseguró que son privilegiados con la preparación que han podido realizar en Italia, país donde han hecho gran parte del trabajo antes del campeonato.