Aragua FC a un paso de la liguilla

Juan García “el Killer” anotó el único gol en la victoria del Aragua FC sobre Trujillanos FC, el domingo 14 de mayo, en el estadio José Alberto Pérez de Valera, con lo que dio un paso firme hacia la liguilla, ubicándose entre los 8 mejores del Torneo Apertura.

Pese a las bajas de Dustin Valdéz y Framber Villegas, Antonio “Tony” Franco no tuvo problemas para alinear su 11 titular, debido a las constantes rotaciones de su cuadro habitual, mientras que los locales no tuvieron consigo a su capitán Luiryi Erazo. El ataque mostró a Over García nuevamente en la titularidad, acompañando a Juan García Reyes, quien a la postre anotó el tanto de la victoria para el aurirrojo, a sólo 3 minutos del final.

El Dato:

Aragua FC no vencía a Trujillanos FC como visitante desde el 05 / 08 / 06, con marcador de 0 - 1 (Jean González).

Los guerreros de la montaña tiene 4 juegos al hilo sin conocer la victoria, la última fue el 22 / 04 / 17 vs Zulia FC 3 - 0 (Nieves, Soto y Caicedo).

Aragua FC, que arribó al puesto 6 con 24 unidades y +4 goles, tendrá como rival a Deportivo Lara en la última jornada, la cual se disputará en el Hermanos Ghersi de Maracay, el próximo domingo 21 de mayo. Por su parte el cuadro aurimarrón se quedó sin posibilidad alguna de acceder a los cuartos de final del torneo, al quedar relegado a la casilla 12 con 19 unidades, para su último encuentro visitará al Caracas FC de Noel "Chita" Sanvicente, que poco antes se medirá a Portuguesa en el feudo del "penta"

Su aporte ha sido vital para Franco | Foto: Aragua FC

Goles del "Killer” Juan García

2 vs Zulia FC.

3 vs Mineros de Guayana.

2 vs Deportivo La Guaira.

1 vs Deportivo Táchira.

1 vs Trujillanos FC.