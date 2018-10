Jacobo Kouffaty afirmó que Millonarios "lo ha hecho crecer como profesional"

Jacobo Kouffaty, aterrizo en Colombia luego de su positivo transitar por el fútbol ecuatoriano con Deportivo Cuenca y hablo acerca de su crecimiento como futbolista profesional, luego de llegar al fútbol cafetero. Uno a los que Kouffaty le tiro flores, fue a su DT, Miguel Angel Russo, al cual catalogo de "una persona a quien siempre escucho porque tiene mucha experiencia".

El volante Jacobo Kouffaty señaló al programa deportivo Conexión Goleadora que estar en un equipo como Millonarios le “ha ayudado a crecer como profesional”.

El venezolano, de 23 años expreso que su adaptación ha sido mas sencilla, ya que se siente cómodo en el esquema de juego de su equipo, ya que el monaguense es el encargado de generar las jugadas ofensivas y ser el conector entre el mediocampo y los delanteros.

“Me siento cómodo jugando detrás de los delanteros. Siempre trato de escuchar a Russo, porque es una persona de experiencia que tiene mucho recorrido en el fútbol”, añadió el futbolista.

Kouffaty, también contó una intimidad que lo pone "bravo" y señaló que "cada vez que me quieren ver bravo (sus compañeros) me llaman ‘Maduro’ (en relación con el presidente de Venezuela). Saben que no me gusta por toda la situación que estamos pasando en mi país”, dejando claro que tiene buen trato y una excelente relación con todos los integrantes del elenco colombiano.

Por lo pronto, Jacobo esta convocado por el Rafael Dudamel para los partidos amistosos de Venezuela ante EEUU el 3 de junio y el 8 ante Ecuador. Se pudo conocer que solo estará disponible para el segundo de los compromisos, ya que Millonarios hizo una solicitud al cuerpo tecnico para que Kouffaty, se reportara el dia 5 de junio a la vinotinto, ya que su equipo tiene compromiso de Copa y el venezolano es pieza importante de los "albiazules".