Peñaranda: "Estamos preparados para enfrentar a cualquier rival"

El explosivo extremo del Málaga español Adalberto Peñaranda ha mostrado un repunte importante en su rendimiento futbolístico tras su gran participación con Venezuela en el Mundial Sub- 20 de Corea del Sur. El habilidoso criollo ha sido uno de los pilares fundamentales para que la Selección Nacional Vinotinto se encuentre entre los cuatro mejores de la competición. Si bien siempre ha sido acusado de individualista, en la máxima competición de naciones ha mostrado su faceta más colectiva, lo cual ha derivado en los buenos resultados de su equipo.

Peñaranda expresó su gran satisfacción por el gol marcado ante Estados Unidos que marcó el inicio de la victoria Vinotinto en Cuartos de Final. “Fue un momento muy especial. No es una situación con la que uno se encuentre todos los días. Sentí un gran alivio al ver cómo el balón entraba por fin, después de todas las oportunidades que habíamos fallado durante el partido”.

El crack de la camiseta número siete ha dejado gratas sensaciones durante el Mundial marcando dos importantes goles y tres asistencias. “Es importante que contribuya de cualquier forma posible. No se trata de los goles que marque ni de las asistencias que dé, lo que importa es que al final ganemos”.

Peñaranda expresó que el equipo está muy bien físicamente más allá de que en ambos cotejos de Octavos y Cuartos de Final su equipo ha ido a prorroga. “Estamos muy bien en el aspecto físico, y estos dos partidos seguidos con prórroga no nos han dejado secuelas. El partido de Japón fue muy exigente, sí, y también hubo prórroga, pero al final acabamos ganando. Ante Estados Unidos ha sido igual. No tengo ninguna duda de que estaremos listos para afrontar el siguiente. Estamos preparados para jugar contra cualquier rival. No va a ser un partido fácil. Simplemente tendremos que centrarnos en nuestras propias capacidades”.

Venezuela jugará el partido correspondiente a las semifinales de la competición el próximo jueves ocho de junio a las cuatro de la mañana (Hora de Venezuela).