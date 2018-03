Carlos Rivero: "Nuestra idea es tener el balón"

En pocos días el Carabobo FC se enfrentará a Monagas SC en las semifinales del Octogonal, en un partido que vaticina un gran espectáculo por el gran nivel mostrado por ambos conjuntos a lo largo del Apertura 2017. Carlos Rivero capitán granate espera un duelo de alta intensidad que durará 180 minutos, donde se vivirá una gran lucha entre dos de los cuadros más efectivos de la competición hasta ahora.

Rivero elogió a su rival de turno y espera un duelo muy disputado entre ambos conjuntos en esta fase definitoria. “Va a ser un lindo partido. Me gustan los entrenadores atrevidos, que juegan con dinámica, que juegan a ganar y no a esconderse. Hay que tener atención a ellos. El trabajo que está haciendo el profesor Ferreira, pese a que nunca he estado con él, me parece que es bastante bueno porque creo que es el fútbol que merece la gente, de ataque, que sea vistoso para los ojos del público y agradable para los jugadores”.

En cuanto a la estrategia que tiene el cuadro granate ante los Guerreros del Guarapiche, el capitán carabobeño expresó que saldrán a proponer desde el inicio. “Nuestra idea es tener el balón y ser protagonistas a través de él, de la dinámica, del orden y de nuestro sistema táctico que acumula mucha gente arriba, pues nosotros tenemos excelente jugadores de buen pie”.

En cuanto a la ventaja de cerrar la llave en casa Rivero se muestra siempre muy agradecido con el apoyo de la afición tanto dentro como fuera de casa. “Es fácil entender que uno prefiere tener el apoyo de su gente, a no tenerlo. Uno prefiere siempre que haya gente ahí aupándonos, arropándonos. Esta hinchada se ha comportado a la altura con nosotros, estemos donde estemos, van, acompañan y siempre gritan por nosotros. Obviamente hacen mucha diferencia”.

Ambos conjuntos se verán las caras el próximo sábado 17 de junio. En los últimos diez cotejos entre ellos el Monagas SC tan sólo ha podido vencer en una oportunidad, con cuatro empates y cinco victorias del Granate.