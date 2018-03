Deyna Castellanos: "Es un honor ser nombrada Jugadora del Año"

Deyna Castellanos, delantera criolla del Santa Clarita Blue Heat, ha sido nombrada ‘Jugadora del Año’ en la United Women´s Soccer (UWS) de los Estados Unidos gracias al excelente rendimiento que mostró a lo largo del torneo femenino, quedando como campeona dentro de su conferencia y subcampeona del certamen nacional.

Mientras vistió la camiseta del Santa Clarita, la maracayera logró romper las redes en cinco oportunidades y repartir una asistencia. Asimismo, la ‘Reina del balompié criollo’ fue nombrada en 4 ocasiones al 11 ideal de la Conferencia Oeste, junto a sus compañeras de equipo Natalia Kuikka, Lauren Sesselmann y Chloe Casteñeda.

“Es un honor ser nombrada Jugadora del año, estoy sin palabras. Quiero dar las gracias a Santa Clarita Blue Heat, a su propietario, Carlos Marroquín, por esta plataforma para mostrar el fútbol femenino”, declaró Castellanos quien también aprovechó la oportunidad para referirse a sus compañeras, “No hubiera podido ganar este premio sin mis compañeras. Tenemos un gran grupo de jugadoras, que hicieron que esta temporada fuera especial, he hecho amigas para todo este verano”, concluyó la venezolana al portal oficial de la UWS.

Este torneo realizado por la UWS, se lleva a cabo con la finalidad de que las futbolistas se mantengan a tono luego de que la National Collegiate Athletic Association (NCAA) llegue a su fin. Es importante destacar, que Deyna Castellanos disputa este torneo (NCAA) con la Universidad de la Florida, donde ha jugado 13 encuentros.

El historial

Lo de Deyna no es mera casualidad, con tan solo 18 años de edad, la futbolista criolla ya cuenta con un palmarés de ‘alto calibre’ tanto individual como colectivo. Castellanos ha conseguido la Bota de Oro en la Copa Mundial Femenina Sub 17 en 2014 (Siendo Sub 14) y en 2016 fue reconocida con el Balón y Bota de Bronce en la Copa Mundial Femenina Sub 17. Logró ser la máxima goleadora del Torneo Olímpico juvenil femenino 2014 y en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17 en 2016. Y a nivel de selección, logró consagrase con el Campeonato Sudamericano Sub 17 en 2013 y 2016.