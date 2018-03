Rafael Dudamel: "Tomamos decisiones rumbo a Qatar 2022"

Google Plus

Mañana será un día de mucho fútbol, puesto que se reanuda la jornada 15 de las eliminatorias mundialistas que dan cupo a Rusia 2018.

Partido vibrante será el que tendrán Venezuela y Colombia en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo en San Cristobal, donde uno está pensando desde ya en Qatar 2022 y el otro buscará cosechar los tres puntos que los mantenga vivos en la tabla de clasificación.

El oriundo del estado Yaracuy el técnico, Rafael Dudamel, dio declaraciones en relación al partido que será entre ambos combinados, demostró lo que significa para él este partido. “Indiscutiblemente que tantos años en el fútbol colombiano me permitieron estar muy cerca de la gente, del fútbol, del país, conocerlo bien; tanto así que mi familia es colombiana, mi hijo es colombiano y cuando llega la hora de trabajar son dos escenarios muy diferentes. Ahí es donde se sale la sangre Vinotinto, la ilusión y todo el esfuerzo que estamos haciendo de la mano de esta generación de futbolistas que nos motivan, que nos entusiasman y que nos llenan de mucha ilusión”, comentó.

“Hoy mirar la tabla de clasificación para nosotros no tiene sentido, ningún sentido, porque desanima a cualquiera, pero nosotros tenemos un plan de trabajo muy bien establecido, lo hemos conversado en repetidas ocasiones y ese plan de trabajo tiene un nombre muy claro, que es Qatar 2022. Luego de la Copa América Centenario, nosotros intentamos poder meternos en las Eliminatorias ganando algunos puntos que nos acercaran a la zona del Mundial y no lo logramos de esa forma; desde ese mismo momento empezamos a planificar, organizar, tomar decisiones, todo rumbo a Qatar 2022, y eso nos ha llevado a conformar una nómina para esta doble fecha del Premundial de 30 jugadores en donde nos visualizamos hacia el futuro: (José Manuel) “Sema” Velázquez jugó un Mundial en el 2009, José Hernández en el 2013 y hoy tenemos más de cuatro jugadores que acaban de jugar el Mundial y fueron subcampeones del Mundo en Corea”, argumentó.

El seleccionador nacional aclaró cuál es el norte de 'La Vinotinto' en este momento y los titulares de los medios en relación al partido ante los cafeteros. “Nosotros vamos dando demostraciones de hacia dónde apuntamos, he escuchado en los últimos días que Venezuela se juega la vida contra Colombia, que es el único partido que importa, es un Clásico, todos esos partidos previos que se juegan en los medios y para nosotros es sencillamente eso, el juego de los medios. Nosotros desde que estamos al frente de la selección jugamos en casa contra Argentina (2-2), después con Brasil en casa (0-2), hoy líder absoluto indiscutible de las Eliminatorias, esa Brasil que después fue y sometió en Brasil a Argentina, después fue y sometió en Montevideo a Uruguay y con nosotros aquí hubo partido después de la superioridad de una selección consolidada, que todos respetamos y admiramos. Luego le ganamos a Bolivia (5-0) y después dos a dos con Perú tras ir dos a cero arriba igual que el partido ante Argentina, así que desde ese punto para nosotros son partidos importantes”, expresó.

“Por la cercanía geográfica con Colombia, despierta un morbo distinto con ustedes y es normal, ustedes disfrutan el día del partido lo que hacen nuestros jugadores y nosotros disfrutamos muchísimo del partido que ustedes se juegan antes del oficial. Así que nuestro respeto, admiración y reconocimiento al gran nivel de la selección colombiana, pero para nosotros son tres puntos independientemente del rival”, acotó.

Elogió el crecimiento de la selección dirigida por Pékerman y cómo sirve de inspiración para poder superarse. “La evolución y el crecimiento de Colombia a nosotros también nos ha invitado a superarnos, más a los juveniles que a los grandes yo les manifiesto siempre que uno de los principales aspectos y motivos del crecimiento del fútbol del vecino país es que sus jugadores dejaron de pensar en pesos para pensar en dólares y euros, y esa es la invitación a los nuestros, a los más jóvenes, porque los grandes en su mayoría hacen vida en el exterior. Antes la mayoría de los futbolistas colombianos tenían que pasar por Argentina, Uruguay o Brasil para ir a México o Europa y a raíz de todo esto que le ha sucedido a Colombia y la participación permanente en los Mundiales, ya tienen un trampolín directo hacia Europa y eso es un reconocimiento que nadie se los puede quitar y así vamos nosotros, ya dejamos de participar, ahora vamos a competir, llámese Campeonato Sudamericano, Copa América”, confesó.

“Tenemos la tarea pendiente de lo que es eliminatorias, nuestros futbolistas han entendido la dificultad, las diferencias de lo que son los torneos cortos a esta eliminatoria que es más larga y que las diversas circunstancias en las que nosotros encontramos a los jugadores, cambiando de equipos, a veces juegan más continuamente, otros no tantos, cambios de entrenadores y ellos tienen que buscar esa regularidad, esa constancia que les permita cada vez que lleguen a la selección esa continuidad que da mucha lucidez, que es la ventaja que pudiesen tener nuestros rivales. Después en talento, en objetivos, en ilusiones, en orgullo, ahí no nos gana nadie y en eso es en lo que nos apoyamos hoy, además de la capacidad de ellos en el poco tiempo que tenemos para trabajarles, es la de ese amor propio que tienen por la camiseta, por la Vinotinto, ese amor propio que hoy más que nunca hay que tener para defender a nuestro país que está tan falto de alegrías”, prosiguió el seleccionador nacional.

También confesó que ya se empezó a trabajar pensando en Qatar 2022, por lo que los últimos partidos de eliminatoria servirán para afinar detalles, para así poder afrontar de la mejor manera la próxima eliminatoria mundialista. “Tenemos muchísimo por ganar, así como también tenemos por perder. En anteriores encuentros antes de los partidos de eliminatorias hemos hablado de las sensaciones que nos deben dejar estos partidos con miras a Qatar y nosotros no podemos esperar terminar esta eliminatoria para entonces sí empezar a construir el equipo para Qatar, es mentira, ya nosotros comenzamos, desde que llegamos y estamos al frente de la selección, ya comenzamos y nuestras decisiones han sido demostraciones contundentes de ellos. Así que en esta posición nuestra de últimos en la tabla pareciera que no tuviéramos nada que perder y es mentira, tenemos mucho que perder; además de todo lo que estamos construyendo día a día, tenemos mucho por construir, está la carrera de cada uno de nosotros, de nuestros futbolistas, que cuando juegan en sus clubes permanentemente tienen que venir a la selección a aportar su gran rendimiento y a revalidar lo que hacen en sus clubes. Los que algún momento les atraviesa la etapa de no estar jugando en sus clubes, ellos saben que aquí en la selección es la mejor manera porque sus directores técnicos y clubes lo siguen y pueden ganarse un espacio, una posibilidad a través de la selección de estar bien vistos en sus equipos”, manifestó.

“La suerte la necesita el que no trabaja, ese sí necesita de suerte, pero esto es cuestión de talento, de capacidad, de planificación, de organización, de proyección, por supuesto de marcar objetivos muy claros. Cuando tú no le presentas a tus futbolistas objetivos muy claros, sueños, metas a alcanzar, el norte está perdido; ha sucedido en la sub-17, en la sub-20 y ellos saben hacia donde apuntamos y desde esa claridad de nuestros objetivos entonces nuestra planificación, el apoyo incondicional de nuestra Federación Venezolana de Fútbol y sí, nos falta tiempo, a nosotros por tanto trabajo por desarrollar, con tanto por construir, lo que nos falta es tiempo”, comentó.

“Dentro de todas las dificultades que estamos atravesando como país y que no podemos ocultar el sol con un dedo, también tenemos muchas cosas buenas para brindarles a los visitantes. Para el profesor (José Pékerman), para James (Rodríguez), para toda la selección colombiana, estoy seguro de que aquí se van a sentir a gusto y que van a disfrutar como nosotros, ustedes, de un escenario formidable en el día de mañana para un partido de eliminatorias”, acotó.

Dudamel aclaró que espera que el jugador número 12 dé la talla. “Fundamental es la calidad de nuestros jugadores, sin ellos es imposible. Después, nuestro jugador número 12, nuestra gente, nuestra condición de local, me imagino mañana Pueblo Nuevo más Templo Sagrado que nunca, vestido de Vinotinto, por eso hemos venido aquí a este partido. Se ha especulado muchísimo que venir a San Cristóbal contra Colombia era regalar el partido, era jugar de visitante y nosotros cada día tanto en el hotel como en los entrenamientos que hemos hecho a puerta abierta para disfrutar el calor de la gente y la atención de los medios y no lo hemos sentido así, pues si jugábamos en Mérida también estábamos cerca de Colombia, si jugábamos en Maracaibo también estábamos cerca por la Goajira. Estoy convencido que mañana Pueblo Nuevo, San Cristóbal, va a dar una lección de nacionalismo, de Vinotinto, así que estamos listos y preparados para disfrutar”, argumentó.

“Lo hicimos en Mérida, Maturín y aquí en San Cristóbal no ha sido la excepción. A la estructura de cada estadio hemos querido crear un espacio Vinotinto, que la visita de la selección y el esfuerzo de los gobiernos regionales y la empresa privada, como particularmente pasa aquí en San Cristóbal de parte del Grupo JHS, se han esforzado en recuperar muchos estadios, creando un espacio para los jugadores, de tener ese sentido de pertenencia y hemos encontrado ya un escenario en muy buen nivel, se nota como lo han recuperado, el empeño, el cariño que le han puesto para que nos sintamos cómodos, como en casa. Todo el agradecimiento para el personal que forma parte de la empresa, al señor Jorge Silva, que ha trabajado de la mano con nuestros dirigentes de coordinar lo mejor humanamente posible desde la venta de entradas, logística para los medios, las llegadas de las delegaciones, albergar más de 30.000 personas y todo ha estado bien. Siempre habrán pequeños detalles como en todos lados y nosotros no escapamos de ellos, pero dentro de tanta falsa expectativa que había dentro de la organización y planificación del partido en San Cristóbal, dentro de tantos rumores que producían tensión, nuestra Federación Venezolana de Fútbol junto a la empresa, han hecho una labor impecable para ser dignos organizadores de un partido del nivel y de la calidad como lo es el Venezuela – Colombia; estamos contentos y tranquilos como nos han recibido, nos han tratado y con el escenario que va a estar más lindo que nunca el jueves, Pueblo Nuevo”, concluyó.