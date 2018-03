Anthony Blondell: "Sacrificamos muchas cosas para ser campeones"

Google Plus

Un final soñado e inmejorable. La victoria del Monagas Sport Club en el Metropolitano de Cabudare ante el Deportivo Lara, más allá de significar la primera estrella para el conjunto blaugrana, significó el último partido oficial de Anthony Blondell antes de irse para la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Una liga que se está tiñendo de vinotinto cada vez más.

El delantero nacido en el estado Sucre, que creció de manera considerable el último tiempo hasta el punto de ser considerado por Rafael Dudamel para la Selección mayor de Venezuela, fue el líder del equipo luego de la salida de Luis “Cariaco” González a la MLS y lo llevó a ganar su primer título absoluto batallando ante los mejores equipos de todo el país como Carabobo FC, Caracas FC y Deportivo Táchira.

“Primeramente agradecerle a Dios, a mi familia, al cuerpo técnico y al grupo de jugadores que me dieron la confianza, Gracias a Dios por abrirme esta puerta aquí en Monagas. No me podía ir sin una estrella para Monagas”.

Blondell afirmó que desde su llegada a Monagas vio una familia unida y trabajadora donde predomina la humildad. “Creo que de ahí partió el éxito de esta institución”, afirmó el atacante.

“Sacrificamos tantas cosas, nuestra familias, amigos, todo para ser campeones, eso es lo lindo del fútbol”, concluyó Blondell, posiblemente el mejor jugador de toda la Primera División del balompié venezolano.

El atacante de 23 años, que a partir de enero jugará en la MLS con el Vancouver Whitecaps canadiense, anotó 23 goles en 33 partidos disputados tanto en el Apertura como en el Clausura sin olvidarnos de la serie final absoluta. Lastimosamente para el Monagas SC no podrá disputar la Copa Conmebol Libertadores, donde esperan trascender y trasladar el gran momento que vivió este año al 2018.