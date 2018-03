Monagas SC se hizo con los servicios de Carlos "Mono" Suárez

Monagas SC, campeón absoluto del fútbol venezolano en la temporada 2017, adquirió desde el Carabobo FC al volante central Carlos "Mono" Suárez en un transacción en la cual obtuvo el 50% de la ficha del jugador, quien estuvo por más de tres años en el equipo granate y tuvo la oportunidad de disputar la Copa Libertadores en el 2017.

En su llegada a Maturín para incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo, Suárez aseguró que está agradecido de llegar al más reciente campeón en Venezuela y además le agradece a la directiva por tomarlo en cuenta para lo que viene. "Para así seguir haciendo historia en el fútbol venezolano”, expresó el yaracuyano.

El volante viene de una experiencia exitosa en el Carabobo FC, club donde explotó al máximo su potencial y se ganó a la hinchadas tras haber estado casi cuatro años en la institución, con la cual jugó alrededor de 150 partidos y estuvo en una Copa Sudamericana, además de la primera participación del equipo en una Libertadores. “Tengo que agradecerle a toda la gente de Carabobo, porque desde que llegué a esa institución trabajé en brindarles muchas alegrías y sé que también vivimos momentos tristes”, comentó.

El "Mono" ya se reportó a la pretemporada del club Foto: Prensa Monagas SC

Sobre el club, el mediocampista declaró que el equipo de Maturín que viene de hacer las cosas muy bien, siendo campeón y demostrando ganando una estrella, además que está trascendiendo en el torneo local y ha demostrado que puede hacerlo en la Libertadores.

Suárez firmó con Monagas SC un contrato de tres años de duración y afirmó que llega para aportar su granito de arena con un cuerpo técnico que ya lo conoce y sabe lo que él puede aportar en el terreno de juego. “De mí esperen sacrificio y entrega durante los 90 minutos en todos los partidos, estoy listo para entregarlo todo en cada una de las competiciones que se aproximan”, aseguró.

Además, el ex jugador del Deportivo La Guaira o Portuguesa FC, expresó que fue muy bien recibido en el club y que ya había coincidido en otros clubes con algunos jugadores. “El recibimiento ha sido muy bueno. El primero que me recibió fue “Cariaco” al cual lo conozco desde Caracas y de verdad somos muy bueno amigos. Tuve la oportunidad de compartir con Lencinas en Carabobo e hicimos las cosas muy bien”.