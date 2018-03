Diego Gurri inició los entrenamientos con el Deportivo La Guaira

El club comandado por Pedro Depablos tiene en mente para la venidera temporada clasificarse a una competición internacional, objetivo que pretende cumplir de la mano de los nuevos jugadores que han recalado en la institución guaireña. Diego Gurri ha sido el último elemento en integrarse a las filas del Tsunami Naranja y, nada más llegar, dejó clara su ambición con el equipo.

“Llego con las expectativas de poder ayudar en todos los aspectos, poder lograr los objetivos que el grupo se proponga”, comentó. Asimismo, indicó que “Esta es una nueva oportunidad, un equipo que está haciendo un trabajo serio, del cual me han hablado muy bien y llego para seguir creciendo”.

El diestro charrúa, ex Boston River y con una corta pasantía por Tigre de Argentina, viene de marcar cinco tantos con Boston en la primera división uruguaya, número que impresiona dado que no juega como delantero, “Me caracterizo por ser un volante por fuera, con llegada. Me gusta atacar mucho, llegar a gol, con mucho sacrificio, para lo que el profe (Pedro Depablos) me pida ahí voy a estar”, manifestó Gurri.

Acerca de la experiencia de jugar en el país, el jugador de 24 años comentó que “Conozco el fútbol venezolano, tengo algunos compañeros que jugaron acá, es una liga que se parece mucho a la uruguaya por la competitividad. Creo que este es un equipo que puede dar mucho de qué hablar. Este es un gran desafío, estoy muy contento por esta nueva oportunidad y ahora trataré de aprovecharla al máximo dando lo mejor de mí”.

Con miras en mejorar los resultados conseguidos la pasada temporada, Diego Gurri y el grupo del Deportivo La Guaira se encuentran afinando los últimos detalles para encarar el primer semestre del año de la mejor forma. “En lo grupal, trabajaremos por conseguir un título para clasificar a Copa Internacional que es lo que busca el club”, finalizó.

Con información de deportivolaguaira.com.ve.